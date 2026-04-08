- Home
- Entertainment
- మోహన్లాల్ రాంగ్ ప్లేస్ లో పుట్టాడు.. సంచలనం రేపుతున్న టబు రియాక్షన్, ఆమె ఆవేదన ఇదే
మోహన్లాల్ రాంగ్ ప్లేస్ లో పుట్టాడు.. సంచలనం రేపుతున్న టబు రియాక్షన్, ఆమె ఆవేదన ఇదే
Tabu: మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కి కంప్లీట్ యాక్టర్ అనే పేరుంది. ఆయన నటనకు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి. అయితే ఆయన రాంగ్ ప్లేస్ లో పుట్టాడనే దానికి టబు స్పందించడం విశేషం.
కంప్లీట్ యాక్టర్గా నిలిచిన మోహన్ లాల్
భారతదేశంలోని గొప్ప నటులలో ఒకరిగా మోహన్లాల్ నిలిచారు. ఆయన బెస్ట్ యాక్టర్గా జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నారు. ఆయన్ని అంతా కంప్లీట్ యాక్టర్ అంటుంటారు. మలయాళంలోనే కాదు, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీలోనూ సినిమాలు చేసి మెప్పించారు. మలయాళంలో యంగ్ హీరోలు చాలా మందే వచ్చినా, ఇప్పటికీ తనే టాప్లో ఉన్నారని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అలాంటి నటుడిపై హీరోయిన్ టబు పెట్టిన పోస్ట్ రచ్చ చేస్తోంది.
మోహన్లాల్ పోస్ట్ కి రియాక్ట్ అయిన టబు
'ఫిల్మ్ చికో' ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో మోహన్లాల్ గురించి ఒకపోస్ట్ ఉంది. దీనికి టబు రియాక్ట్ అయ్యింది. ఆమె చేసిన కామెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 'వానప్రస్థం' చిత్రంలో కుంజికుట్టన్ అనే కథాకళి కళాకారుడి పాత్రలో మోహన్లాల్ జీవించారు. ఈ నటనకు ఆయనకు ఎన్నో ప్రశంసలు, అవార్డులు దక్కాయి.
మోహన్లాల్కి ఆస్కార్ వచ్చేది
'వానప్రస్థం' సినిమాటోగ్రాఫర్ రెనాటో బెర్తా, మోహన్లాల్ నటనను చూసి, ఆయన సరైన ప్రదేశంలో పుట్టి ఉంటే ఆస్కార్ గెలిచేవారని వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి టబు స్పందించింది. తన అభిప్రాయం కూడా ఇదే అని ఆమె రియాక్ట్ అయ్యింది. ఇదే ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. 1996లో వచ్చిన 'కాలాపానీ' చిత్రంలో మోహన్లాల్, టబు కలిసి నటించారు. ఈ చిత్రంలో డాక్టర్ గోవర్ధన్ మీనన్ పాత్రలో మోహన్లాల్ అద్భుతంగా నటించారు. ఈ పోస్ట్ ప్రకారం అమెరికా లాంటి ప్లేస్ లో మోహన్ లాల్ జన్మించి ఉంటే, ఆయనకు ఆస్కార్ ఈజీగా వచ్చేదని టబు చెబుతుంది.