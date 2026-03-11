- Home
- Taapsee Pannu: పేదరాలిగా చస్తా కానీ, పేదరాలిగా బతకను.. ఫ్యామిలీపై తాప్సీ ఫన్నీ కామెంట్
నటి తాప్సీ పన్నూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన లైఫ్స్టైల్, డబ్బు ఖర్చు చేసే విధానంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. డబ్బు దాచుకోవడం కన్నా జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించడమే తనకు ఇష్టమని సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు.
తాప్సీ పేదరికంపై హాట్ కామెంట్
`నేను పేదరాలిగా చనిపోవడానికైనా సిద్ధమే కానీ, పేదరాలిగా బతకను' అని తెలిపింది తాప్సీ. ఆమెకు డబ్బు బాగా ఖర్చు చేసే అలవాటు ఉందట. ఈ రోజు తన కోరికలన్నీ తీర్చుకుంటూ బతకాలని ఆమె కోరుకుంటుంది. అందుకే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి అప్పట్లో అదనంగా మోడలింగ్ కూడా చేసిందట. ఇంట్లో వాళ్లు ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చేవారు కాదని, డబ్బు అడిగినప్పుడు 'ఈ డబ్బుతో ఏం చేస్తావ్?' అని అడిగేవారని చెప్పింది. అవసరం సరైనదైతేనే డబ్బు ఇచ్చేవారట.
తాప్సీకి పూర్తి భిన్నంగా ఫ్యామిలీ
తాప్సీ సరదాగా మాట్లాడుతూ, 'మా అమ్మ, నాన్న, చెల్లి... ఈ ముగ్గురూ నాకు పూర్తిగా ఆపోజిట్. వాళ్లు చనిపోయాక డబ్బును తమతో పాటు తీసుకెళ్లేలా ప్రవర్తిస్తారు. అంటే, ఎక్కడా ఖర్చు అయిపోకూడదు, మన డబ్బు వేరే వాళ్లకు దక్కకూడదు అన్నట్టుగా ఉంటారు' అని ఫన్నీగా చెప్పారు.
రోజువారీ సంతోషాలే ముఖ్యమని చెప్పింది తాప్సీ
కానీ తాను సంపాదించినదాన్ని తన కోసమే ఖర్చు చేయాలని తాప్సీ నమ్ముతుందట, ఎందుకంటే తనకు రోజువారీ చిన్న చిన్న సంతోషాలే ముఖ్యమని తెలిపింది. ఈ క్రమంలో 'నేను పేదరాలిగా చనిపోవడానికి ఇష్టపడతాను, కానీ పేదరాలిగా బతకను' అని చెప్పింది. ఇదే ఆలోచనతో ఆమె ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడే మోడలింగ్ మొదలుపెట్టినట్టు తెలిపింది.
లైఫ్పై తాప్సీ కామెంట్
జీవితంలో బోర్ కొట్టకూడదన్నది తాప్సీ నమ్మకం. ఏ పని చేస్తే తనకు సంతోషం, మజా వస్తుందో, అదే చేయాలనుకుంటుంది. ఆమె ప్రకారం, ‘జీవితం ఒక్కసారే వస్తుంది, కాబట్టి నా సమయాన్ని నేను వృథా చేయాలనుకోను’ అని చెప్పింది. ఆమె నెట్ఫ్లిక్స్ యాక్షన్-థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ 'గాంధారి'లో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుంది. ఈ సినిమాలో తాప్సీ తల్లి పాత్రలో కనిపించనుంది.