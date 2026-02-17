- Home
తాప్సీ పన్ను నటించిన కోర్ట్రూమ్ డ్రామా 'అస్సీ' ఫిబ్రవరి 20న థియేటర్లలోకి వస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత తాప్సీ ఓ సినిమాలో కనిపించనుంది. ఈ సందర్భంగా, ముంబైలోని ఆమె ఇంటి ఇన్సైడ్ ఫొటోలు చూసేయండి.
తాప్సీ పన్ను అస్సీ సినిమా..
తాప్సీ పన్ను తన 'అస్సీ' సినిమాతో మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. ఇటీవల రిలీజైన ట్రైలర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 20న ఈ సినిమా చూసే ముందు, తాప్సీ విలాసవంతమైన ఇంటి లోపలి ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
2021లో ఇల్లు కొన్న తాప్సీ..
తాప్సీ పన్నుకి ముంబైలోని అంధేరిలో ఒక అద్భుతమైన ఇల్లు ఉంది. ఆమె 2021లో ఈ ఇంటిని కొనుగోలు చేసింది. ఈ అపార్ట్మెంట్ చాలా విలాసవంతంగా, అన్ని లగ్జరీ సౌకర్యాలతో ఉంటుంది.
తాప్సీ ఇంటి విలువ ఎంతో తెలుసా?
తాప్సీ పన్ను ఇంటి విలువ సుమారు రూ.10 కోట్లు. యూరోపియన్, పంజాబీ స్టైల్ కలిపి దీని ఇంటీరియర్ను డిజైన్ చేయించుకుంది. ఇంటి గోడలపై అద్భుతమైన పెయింటింగ్స్ కూడా చూడొచ్చు.
యూరోపియన్ మోడల్ హౌస్..
తాప్సీ పన్ను ఇల్లు పాత యూరోపియన్ అందం, ఆధునికత కలగలిసిన ఒక ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయ శైలిని కొత్త టెక్నిక్తో మిక్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఇంటిలోని ప్రతి మూల ఆకర్షణీయంగా, రంగురంగులగా, అందంగా అలంకరించి ఉంటుంది.
ఇంటిని ప్రత్యేకంగా మార్చుకున్న తాప్సీ..
తాప్సీ ఇల్లు ఎక్కడుందంటే..?
తాప్సీ ఇంట్లో ఒక లివింగ్ రూమ్, రెండు బెడ్రూమ్లు, ఒక బాల్కనీ, ఒక కాఫీ కార్నర్, ఇతర గదులు ఉన్నాయి. ముంబైలో అంధేరి వెస్ట్లో ఉన్న ఆమె విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్.. ఆమెకు కల్చర్, డిజైన్పై ఉన్న ఇష్టాన్ని చూపిస్తుంది.
ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం
తాప్సీ పన్నూకు ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే తన ఇంటి బాల్కనీలో చాలా రకాల మొక్కలను పెంచుతోంది. ఈ బాల్కనీ నుంచి బయటి దృశ్యం కూడా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.