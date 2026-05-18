Karuppu 3 Days Collections: కంగువా లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను 3 రోజుల్లో లేపేసిన కరుప్పు... బాక్సాఫీస్ వద్ద సూర్య రికార్డ్
Karuppu 3 Days Collections: సూర్య హీరోగా వచ్చిన 'కరుప్పు' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. థియేటర్లలో కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
కరుప్పుతో సూర్య సందడి
హీరో సూర్య నటించిన కరుప్పు సినిమా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు ఒక వరంలా వచ్చింది. ఈ ఏడాది తమిళంలో గత 4 నెలలుగా విడుదలైన పెద్ద సినిమాలేవీ సరిగా ఆడలేదు. అంతేకాదు, ఎన్నికల కారణంగా గత 2 నెలలుగా పెద్ద సినిమాలు ఏవీ రిలీజ్ కాలేదు. ఎలక్షన్స్ ముగియగానే ధనుష్ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. కానీ ఆ సినిమా ప్రేక్షకులను నిరాశపరచడంతో వచ్చినంత వేగంగా థియేటర్ల నుంచి వెళ్లిపోయి ఫ్లాప్ అయింది.
కరుప్పుకి పాజిటివ్ టాక్
థియేటర్లు ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో, మే 14న 'కరుప్పు' వస్తుందని థియేటర్ల యజమానులు ఆశగా ఎదురుచూశారు. కానీ ఫైనాన్స్ సమస్యల వల్ల ఆ రోజు సినిమా విడుదల కాలేదు. దీంతో అభిమానులు కూడా అప్సెట్ అయ్యారు. అయితే, అన్ని సమస్యలను ఒక్క రోజులోనే పరిష్కరించుకుని మే 15న 'కరుప్పు' చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేశారు. సినిమా మొదటి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో తర్వాతి షోలన్నీ హౌస్ఫుల్ అయ్యాయి.
కరుప్పు మూవీ మూడు రోజుల కలెక్షన్లు
సూర్య పదేళ్ల నిరీక్షణకు ఫలితం
ఇంతేకాదు, 'కరుప్పు' సినిమా ఇప్పటివరకు తమిళనాడులో మాత్రమే రూ.50 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. దీనికి ముందు సూర్య నటించిన 'కంగువా' సినిమా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఆ సినిమా లైఫ్టైమ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ రూ.107 కోట్లు. ఆ రికార్డును 'కరుప్పు' కేవలం మూడు రోజుల్లోనే బద్దలు కొట్టింది. ఈ సినిమాతో సూర్య అదిరిపోయే కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. గత 10 ఏళ్లుగా సూర్య కెరీర్లో ఒక్క సినిమా కూడా భారీ విజయం సాధించలేదు. ఆ నిరీక్షణకు 'కరుప్పు' ముగింపు పలికింది.
రూ.200 కోట్ల దిశగా కరుప్పు మూవీ
'కరుప్పు' సినిమాకు ఆర్.జె.బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో సూర్యతో పాటు త్రిష, ఇంద్రన్స్, నట్టి నటరాజ్, దీప, స్వాసిక, శివద, వేల రామమూర్తి, జార్జ్ మరియన్ వంటి భారీ తారాగణం నటించింది. సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఆర్.ప్రభుకు చెందిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. ఈ ఏడాది రూ.200 కోట్లు వసూలు చేసిన తొలి తమిళ చిత్రంగా ఈ సినిమా నిలుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.