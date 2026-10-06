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- Kajal Aggarwal Mysore Palace: మైసూర్ ప్యాలెస్లో కాజల్ సందడి.. అది చూసి చందమామ సర్ప్రైజ్
Kajal Aggarwal Mysore Palace: మైసూర్ ప్యాలెస్లో కాజల్ సందడి.. అది చూసి చందమామ సర్ప్రైజ్
Kajal Aggarwal: మైసూర్ ప్యాలెస్కు వచ్చిన కాజల్ అగర్వాల్కు అక్కడి అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్యాలెస్ చరిత్ర, రాజవంశీకుల నేపథ్యం, దసరా వేడుకల విశేషాలను ఆమెకు దగ్గరుండి వివరించారు.
మైసూర్ ప్యాలెస్కి కాజల్ అగర్వాల్
మైసూర్ దసరా ఉత్సవాలకు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. పండుగ వాతావరణంతో మైసూర్ నగరం కళకళలాడుతోంది. దసరా కోసం ప్యాలెస్లో ఏర్పాట్లు కూడా చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ పండుగ హడావుడిలో ఓ స్పెషల్ గెస్ట్ మైసూర్ ప్యాలెస్కు వచ్చారు. స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ ప్యాలెస్ను సందర్శించి, అక్కడి అందాలను చూసి మురిసిపోయారు.
కాజల్కి అధికారులు స్వాగతం
ప్యాలెస్కు వచ్చిన కాజల్కు అధికారులు సాదరంగా స్వాగతం పలికి సత్కరించారు. మైసూర్ ప్యాలెస్ చరిత్ర, రాజవంశాల గొప్పదనం, దసరా వేడుకల గురించి ఆమెకు వివరించారు. ప్యాలెస్ అద్భుతమైన ఆర్కిటెక్చర్, దాని వెనకున్న చారిత్రక నేపథ్యం తెలుసుకున్న కాజల్.. ఆ రాజసం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
ప్యాలెస్లో కాజల్ సందడి
మైసూర్ ప్యాలెస్ అందాలను ఆస్వాదిస్తూ కాజల్ చాలా సమయం గడిపారు. తనకు అన్నీ దగ్గరుండి చూపించిన అధికారులకు ఆమె థ్యాంక్స్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
కాజల్ని చూసేందుకు ఎగబడ్డ అభిమానులు
కాజల్ ప్యాలెస్కు వచ్చారన్న విషయం తెలియగానే టూరిస్టులు, అభిమానులు ఆమెను చూసేందుకు ఎగబడ్డారు. అభిమానులు సెల్ఫీల కోసం పోటీ పడగా.. కాజల్ కూడా నవ్వుతూ వారితో ఫోటోలకు పోజులిచ్చారు.
టూరిస్ట్ లకు కాజల్ ట్రీట్
ఒకపక్క దసరా ఏర్పాట్లు, మరోపక్క కాజల్ అగర్వాల్ రాకతో మైసూర్ ప్యాలెస్కు వచ్చిన టూరిస్టులకు, అభిమానులకు ఇదొక మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఇచ్చింది.
కాజల్ ఫోటోలు వైరల్
దసరా వేడుకలకు ముస్తాబవుతున్న మైసూర్కు కాజల్ రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె ప్యాలెస్ సందర్శన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.