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- Crazy Kalyanam Release Date: రెండు వారాల ముందే అనుపమా పరమేశ్వరన్ `క్రేజీ కల్యాణం`.. రిలీజ్ డేట్ ఇదే
Crazy Kalyanam Release Date: రెండు వారాల ముందే అనుపమా పరమేశ్వరన్ `క్రేజీ కల్యాణం`.. రిలీజ్ డేట్ ఇదే
Crazy Kalyanam Release Date: అనుపమా పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, అఖిల్ రాజ్, వీకే నరేష్ నటించిన `క్రేజీ కల్యాణం` మూవీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది. రెండు వారాల ముందే ఇది ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది.
క్రేజీ కల్యాణంతో అనుపమా పరమేశ్వరన్
అనుపమా పరమేశ్వరన్ ఓ వైపు కమర్షియల్ సినిమాలతోపాటు లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలు చేస్తూ మెప్పిస్తుంది. బలమైన మహిళా ప్రాధాన్యం కలిగిన చిత్రాలు చేస్తూ మెప్పిస్తుంది. నటిగా తానేంటో నిరూపించుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో ఆమె తాజాగా తెలుగులో `క్రేజీ కల్యాణం` అనే సినిమాలో నటించింది. ఇందులో వీకే నరేష్, తరుణ్ భాస్కర్, అఖిల్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. బద్రప్ప గాజుల దర్శకత్వం వహించారు. యారో సినిమాస్ పతాకంపై బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.
విలేజ్ నేపథ్యంలో సాగే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ క్రేజీ కల్యాణం
ఆ మధ్య విడుదలైన టీజర్ ఆకట్టుకుంది. తెలంగాణ పల్లెనేపథ్యంలో సినిమా సాగుతుంది. ఇందులో తెలంగాణ పోరిగా అనుపమా కనిపిస్తుంది. ఆమె తెలంగాణ యాసలో అదరగొట్టింది. ఆమెకి పెళ్లి చేసే విషయంలో తండ్రి వీకే నరేష్ పడే పాట్లు, కొన్ని సంబంధాలు చెడిపోవడం, ఇందులో తరుణ్ భాస్కర్ ఎంట్రీ, అఖిర్ రాజ్ చేసే సందడితో టీజర్ ఆకట్టుకుంది. అలాగే విడుదలై పాటలు కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా రిలీజ్ డేట్ని ప్రకటించింది టీమ్. అయితే సినిమా ముందుగానే రిలీజ్ కాబోతుంది.
రెండు వారాల ముందే క్రేజీ కల్యాణం రిలీజ్
ఈ నెల 30న `క్రేజీ కల్యాణం` సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా రెండు వారాల ముందుగానే ఈనెల 16వ తేదీన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ఈరోజు అనౌన్స్ చేశారు. `క్రేజీ కల్యాణం` సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తోనే మూవీ లవర్స్ దృష్టిని బాగా ఆకర్షించింది. ఈ చిత్రంలోని లిరికల్ సాంగ్స్ కూడా చాట్ బస్టర్స్ అయ్యాయి. యూత్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లోనూ ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయని టీమ్ తెలిపింది. మరి ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఆడియెన్స్ ని ఎంత వరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.