- Home
- Entertainment
- Vishwanathan and Sons Teaser: తనకంటే 20ఏళ్లు చిన్నదైన అమ్మాయితో సూర్య రొమాన్స్.. క్రేజీగా విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్ టీజర్
Vishwanathan and Sons Teaser: తనకంటే 20ఏళ్లు చిన్నదైన అమ్మాయితో సూర్య రొమాన్స్.. క్రేజీగా విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్ టీజర్
సూర్య, మమితా బైజు జంటగా వస్తున్న 'విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్' టీజర్ వచ్చేసింది. 20 ఏళ్ల ఏజ్ గ్యాప్తో సాగే ఈ లవ్ స్టోరీ, ఫ్యామిలీ డ్రామా టీజర్ వచ్చింది. ఇది టూ క్రేజీగా ఉంది. సూర్య, మమితా మధ్య రొమాన్స్ అదిరిపోయింది.
సూర్య, మమితా బైజు జంటగా విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్ మూవీ
విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్ టీజర్
Every love story doesn’t start at the beginning! #VishwanathAndSons - Teaser
— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) March 16, 2026
సూర్యకి, మమితాకి 20ఏళ్ల గ్యాప్
తనకంటే 20 ఏళ్లు పెద్దవాడైన సూర్యను మమితా ప్రేమిస్తుంది. కానీ సూర్యకు ఆమెపై అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉండవు. అయినా ఆమె వెంటపడుతుంది. `ఒక చిటికె వేస్తే ఇరవై మంది కుర్రాళ్లు నీకు క్యూ కడతారని సూర్య చెప్పగా, నాలుగు చిటికెలు వేస్తాను నువ్వు పడు అని మమితా చెప్పడం క్రేజీగా ఉంది. టీజర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది.
చిన్న పిల్లాడి చుట్టూ తిరిగే కథ
ఇందులో సూర్య చేతిలో ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు. అతను కొడుకు కాదు, తమ్ముడని కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా కథ మొత్తం ఆ పిల్లాడి చుట్టూనే తిరుగుతుందని చెబుతున్నారు. వ్యాపారవేత్త విశ్వనాథ్ పెద్ద కొడుకుగా సూర్య, చిన్న కొడుకుగా ఆ పిల్లాడు కనిపిస్తారని.. వారి మధ్య డ్రామానే సినిమా అని టాక్. టీజర్ ఆకట్టుకుంది. మూవీ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. వెంకీ అట్లూరి రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని జులైలో విడుదల చేయాలని భావిస్తున్నారు.