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- Sunny Leone: "మా అమ్మ ఏడ్చేసింది.." అడల్ట్ ఫిల్మ్స్ గురించి ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్పిన సన్నీ
Sunny Leone: "మా అమ్మ ఏడ్చేసింది.." అడల్ట్ ఫిల్మ్స్ గురించి ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్పిన సన్నీ
తన జీవితంలో అత్యంత కష్టమైన క్షణాల్లో ఒకదానిని సన్నీ లియోన్ గుర్తుచేసుకున్నారు. తాను అడల్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తున్నట్టు తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన సందర్భం అది.
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Image Credit : instagram
Sunny Leone
సన్నీ లియోన్ తన బయోపిక్ వెబ్ సిరీస్ 'కరెన్జిత్ కౌర్: ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సన్నీ లియోన్'లో ఈ విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తాను అడల్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్లిన విషయం తెలిస్తే తల్లిదండ్రులు తట్టుకోలేరని తనకు ముందే తెలుసన్నారు. కానీ, వాళ్లతో మాట్లాడినప్పుడు పరిస్థితి మరింత బాధాకరంగా మారిందని చెప్పారు.మొదట ఒక శుభవార్తతో ఈ విషయం చెప్పాలనుకున్నారట. 'పెంట్హౌస్ పెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్'గా ఎంపికయ్యానని, బహుమతిగా $100,000 గెలుచుకున్నానని చెప్పారట. కానీ, ఆ వార్త వాళ్లకు సంతోషాన్నివ్వలేదు. ఆమె తల్లి షాక్కు గురై, 'నువ్వు నగ్నంగా పోజులిచ్చావా?' అని అడిగి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారట. తన సోదరుడి పేరు 'లియోన్'ను స్టేజ్ నేమ్గా ఎందుకు పెట్టుకున్నావని కూడా ప్రశ్నించారని సన్నీ చెప్పారు. తన నిర్ణయం కుటుంబాన్ని ఎంతలా ప్రభావితం చేస్తుందో అప్పుడు ఆలోచించలేదని ఆమె అంగీకరించారు.
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Image Credit : instagram
దాని బాధ్యత కూడా నువ్వే తీసుకోవాలి
తనతో చర్చించకుండా ఇంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు తన తండ్రి చాలా బాధపడ్డారని సన్నీ చెప్పారు. కానీ, నిర్ణయం జరిగిపోయిందని ఆయన అంగీకరించారట. "ఈ దారిని నువ్వే ఎంచుకున్నావు కాబట్టి, దాని బాధ్యత కూడా నువ్వే తీసుకోవాలి. కష్టపడి విజయం సాధించు" అని తండ్రి చెప్పినట్టు సన్నీ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన తన వృత్తిని ఎప్పుడూ అంగీకరించకపోయినా, వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా నిజాయితీగా పరిణామాలను ఎదుర్కోవాలని ప్రోత్సహించారని తెలిపారు.ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని సన్నీ ఒప్పుకున్నారు. ఆ సమయంలో వారానికి $10,000 నుంచి $15,000 వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉందని, వేరే ఏ ఉద్యోగంలోనూ అంత సంపాదన లేదని ఆమె గ్రహించారు. స్థిరమైన భవిష్యత్తుపైనే తన దృష్టి ఉందని, కానీ ఆ నిర్ణయం కుటుంబాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పూర్తిగా ఆలోచించలేదని చెప్పారు.
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Image Credit : instagram
2012లో 'జిస్మ్ 2'తో బాలీవుడ్లోకి..
ఈ విషయం బంధువులకు తెలియడంతో, తన తల్లిదండ్రులు సామాజికంగా విమర్శలు, మానసిక ఒత్తిడి ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని సన్నీ చెప్పారు. తన తండ్రి చాలాసార్లు భావోద్వేగానికి గురయ్యారని గుర్తుచేసుకున్నారు. మానేయమని బలవంతం చేస్తే, తాము ఆమెకు మరింత దూరమవుతామని భయపడి తల్లిదండ్రులు ఏమీ అనలేదని తెలిపారు. తన కెరీర్ కారణంగా చాలా మంది బంధువులు తమ కుటుంబానికి దూరమయ్యారని చెప్పారు.ఇన్ని విమర్శలు ఎదురైనా, సన్నీ తన నిర్ణయానికి కట్టుబడే ఉన్నారు. ఆ వృత్తిని ఎంచుకున్నందుకు ఎప్పుడూ చింతించలేదని, అది తనకు కావాల్సిన ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఇచ్చిందని ఆమె నమ్ముతారు. 2012లో 'జిస్మ్ 2'తో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత, ఆమె సినిమాలు, టెలివిజన్లో విజయవంతమైన కెరీర్ను నిర్మించుకున్నారు. 'రాగిణి ఎంఎంఎస్ 2', 'ఏక్ పహేలీ లీలా', 'మస్తీజాదే', 'వన్ నైట్ స్టాండ్', 'కెన్నెడీ' వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. 'బేబీ డాల్', 'దేశీ లుక్', 'లైలా మే లైలా' వంటి పాపులర్ పాటలతో ఆమె విస్తృతంగా ప్రసిద్ధి చెందారు.
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