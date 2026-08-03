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- Keerthy Suresh: ఫోక్ సాంగ్ తరహాలో ఉండే ఐటెం సాంగ్.. 4 నిమిషాలకు కోటి రూపాయలు లాగేసుకున్న కీర్తి, నిజమెంత ?
Keerthy Suresh: ఫోక్ సాంగ్ తరహాలో ఉండే ఐటెం సాంగ్.. 4 నిమిషాలకు కోటి రూపాయలు లాగేసుకున్న కీర్తి, నిజమెంత ?
ది ప్యారడైజ్ చిత్రంలో కీర్తి సురేష్ ఐటెం సాంగ్ చేస్తోంది. ఈ సాంగ్ కి ఆమె తీసుకునే రెమ్యునరేషన్ గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Keerthy Suresh
కీర్తి సురేష్ సౌత్ లో క్రేజీ ఆఫర్స్ అందుకుంటోంది. హీరోయిన్ గా ఆమె పలు చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. విజయ్ దేవరకొండ సరసన రౌడీ జనార్థన, అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో నటిస్తోంది. ఇప్పుడు హీరోయిన్లు కూడా ఐటెం సాంగ్స్ చేయడం ట్రెండ్ గా మారిపోయింది. రీసెంట్ గా పెద్ది మూవీలో శ్రుతి హాసన్ ఐటెం సాంగ్ చేసింది. అంతకు ముందు పుష్పలో సమంత చేసింది.
ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లో క్రేజ్
తాజాగా కీర్తి సురేష్ కూడా ఐటెం సాంగ్ కి ఒకే చెప్పడం సంచలనం అనే చెప్పాలి. కీర్తి సురేష్ ఆన్ స్క్రీన్ పై గ్లామరస్ గా కనిపించినప్పటికీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి చేరువయ్యే సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటించింది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లో ఆమెకి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. అయినప్పటికీ కీర్తి సురేష్ ఐటెం సాంగ్ కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం ఊహించని నిర్ణయమే.
ది ప్యారడైజ్ లో ఐటెం సాంగ్
నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ది ప్యారడైజ్ చిత్రం తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీలో ఐటెం సాంగ్ చేసేందుకు కీర్తి సురేష్ అంగీకరించింది. ఆల్రెడీ వీరి కాంబోలో దసరా చిత్రం వచ్చింది. ఆ అనుబంధంతోనే కీర్తి ఐటెం సాంగ్ కి ఓకె చెప్పింది. కీర్తి ఐటెం సాంగ్ చేస్తుంది అని తెలియగానే ఆమె రెమ్యునరేషన్ గురించి ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
4 నిమిషాలకు కోటి రూపాయలు ?
ఆల్రెడీ సాంగ్ షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నాలుగు నిమిషాల పాటకు కీర్తి ఏకంగా రూ.కోటి లాగేసుకుందని పుకార్లు వినిపించాయి. అయితే ఈ పుకార్లలో వాస్తవం లేదని ది ప్యారడైజ్ చిత్రయూనిట్ స్పందించినట్లు సమాచారం. వాళ్ళు కీర్తి సురేష్ రెమ్యునరేషన్ ని బయటపెట్టలేదు కానీ.. కోటి రూపాయలు అయితే తీసుకోలేదు అని తేల్చారు.
జానపద తరహాలో సాంగ్
కానీ కీర్తి సురేష్ కి మంచి పారితోషికమే దక్కినట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఐటెం సాంగ్ ని జానపద పాట తరహాలో రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.