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- Nithiin: నాని, నితిన్ కాంబినేషన్ టైటిల్ గ్లింప్స్.. ఇది అతడి భార్య కథ, వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత రియలైజైన హీరో
Nithiin: నాని, నితిన్ కాంబినేషన్ టైటిల్ గ్లింప్స్.. ఇది అతడి భార్య కథ, వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత రియలైజైన హీరో
నాని నిర్మాణ సంస్థ యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్లో రూపొందుతున్న రెండో చిత్రంగా ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ని ప్రకటించారు. నితిన్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
అలియాస్ రుక్మిణి
నేచురల్ స్టార్ నాని తన నిర్మాణ సంస్థ యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రూపొందిస్తున్న రెండో చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో హీరోగా నితిన్ నటించనుండగా, చిత్రానికి ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. ‘ధండోరా’ చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన మురళీకాంత్ దేవసోత్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సినిమా టైటిల్ను ప్రకటిస్తూ మేకర్స్ విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
టైటిల్ గ్లింప్స్
టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియోను ఆసక్తికరంగా రూపొందించారు. ఇందులో దర్శకుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్, పదో తరగతి గణిత ఉపాధ్యాయుడు కృష్ణ కథను వివరిస్తూ కనిపిస్తారు. ఆ పాత్రలో నితిన్ నటిస్తున్నారు. కథ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ రుక్మిణి అనే కలం పేరుతో రాసిన నవలల ఆధారంగా సాగే పాత్రలను కలల ప్రపంచాన్ని తలపించేలా చూపించారు. దీంతో సినిమా కథ ఎలా ఉండబోతోందనే ఆసక్తిని గ్లింప్స్ మరింత పెంచింది.
రుక్మిణి ఎవరు?
వీడియోలో మరో ఆసక్తికరమైన మలుపు కూడా ఉంది. కథ చెబుతున్న సమయంలో నాని మధ్యలో కలగజేసుకుని "రుక్మిణి ఎవరు?" అని ప్రశ్నిస్తారు. అందుకు కృష్ణ స్పందిస్తూ "రుక్మిణి నా భార్య" అని చెప్పడం విశేషం. ఆ సన్నివేశానికి జత చేసిన మధురమైన నేపథ్య సంగీతం సినిమా భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబించేలా ఉంది. అలాగే వ్రతం వెంకన్న, గరం గోపాల్, ఆమెకు ఆమె అంటే ఇష్టం వంటి కల్పిత నవలల పేర్లను చూపిస్తూ రుక్మిణి పాత్ర స్వభావం, కథనం తీరు గురించి చిన్న చిన్న సంకేతాలను మేకర్స్ అందించారు.వరుస పరాజయాల తర్వాత నితిన్ రూటు మార్చారు. ఇక ఫార్ములా కథలు వర్కౌట్ కావని రియలైజ్ అయిన నితిన్..ఇలా వైవిధ్యమైన కథాంశం ఉన్న చిత్రంతో రాబోతున్నారు.
రొమాంటిక్ డ్రామా
దీప్తి గంట నిర్మిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ ఒక రొమాంటిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది. భావోద్వేగాలతో పాటు బోల్డ్ అంశాలు కూడా ఈ చిత్రంలో ఉండనున్నట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. ఈ సినిమాను సోమవారం సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతుండగా, త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
రియలైజైన హీరో
ఈ చిత్రానికి జోమోన్ టి. జాన్ ఐఎస్సీ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా, సృజన అడుసుమిల్లి ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. నాని నిర్మాణంలో, కొత్త తరహా కథలతో గుర్తింపు పొందిన దర్శకుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం నితిన్కు బలమైన కమ్బ్యాక్ మూవీగా నిలుస్తుందనే ఆశాభావం అభిమానుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
Naa BHARYA..my WIFE ❤️ #AliasRukmini Title Reveal Glimpse Out Now.
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You will talk a lot about this film 🌹
Written & Directed by @Afilmby_Murali@NameisNani 🤗🤗🤗@DeepthiGanta1@dopjomon@VijaiBulganin@UnanimousProdspic.twitter.com/2e6Nis0HFi
— nithiin (@actor_nithiin) August 3, 2026