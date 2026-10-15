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- Sunil: లాయర్లుగా రఫ్ఫాడించబోతున్న సునీల్, క్రేజీ హీరోయిన్.. మరో విలక్షణ పాత్రలో ఛాన్స్
Sunil: లాయర్లుగా రఫ్ఫాడించబోతున్న సునీల్, క్రేజీ హీరోయిన్.. మరో విలక్షణ పాత్రలో ఛాన్స్
‘డ్యూ డేట్’ సినిమాలో నటుడు సునీల్ లాయర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అక్షర గౌడ కూడా కీలకమైన న్యాయవాది పాత్ర పోషిస్తుండగా, హైదరాబాద్లో షూటింగ్ కొనసాగుతోంది.
కామెడీ పాత్రలకు భిన్నంగా సునీల్
నటుడు సునీల్ తనకు అలవాటైన హాస్య పాత్రలకు భిన్నంగా విభిన్నమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ‘పుష్ప’ సినిమాలో ప్రతినాయకుడిగా నటించిన తర్వాత ఆయనకు మరిన్ని విలన్ పాత్రల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. నటుడిగా తనలోని విభిన్న కోణాలను చూపిస్తూ తెలుగు సినిమాలతో పాటు తమిళం, ఇతర చిత్ర పరిశ్రమల్లోనూ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ‘డ్యూ డేట్’ సినిమాలో న్యాయవాది పాత్రలో కనిపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
డ్యూ డేట్లో లాయర్గా సునీల్
లోమేష్ పుడిపెద్ది కథానాయకుడిగా, జయశ్రీ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘డ్యూ డేట్’. ఈ సినిమాలో సునీల్ న్యాయవాది పాత్ర పోషిస్తున్నారు. హాస్య నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన, ఆ తర్వాత హీరోగా, ప్రతినాయకుడిగా, విభిన్నమైన సహాయ పాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పుడు లాయర్ పాత్రను ఎంచుకోవడం ఆయన కెరీర్లో మరో వైవిధ్యమైన ప్రయత్నంగా నిలవనుంది. ఈ చిత్రంలో సునీల్ పాత్రకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
హైదరాబాద్లో కొనసాగుతున్న షూటింగ్
‘డ్యూ డేట్’ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్లో నిరంతరంగా కొనసాగుతోంది. చిత్రబృందం కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తోంది. ఇప్పటికే హాస్యనటుడు కృష్ణ భగవాన్ ఈ సినిమా సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టారు. తాజాగా సునీల్ కూడా షూటింగ్లో పాల్గొంటున్నారు. ప్రధాన తారాగణంతో పాటు ముఖ్యమైన పాత్రధారుల సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తూ సినిమా పనులను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
న్యాయవాది పాత్రలో అక్షర గౌడ
ఈ సినిమాలో నటి అక్షర గౌడ కూడా కీలకమైన న్యాయవాది పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సునీల్తో పాటు ఆమె కూడా లాయర్ పాత్ర పోషిస్తుండటంతో కథలో న్యాయవాదులకు ప్రాధాన్యం ఉండనుందని తెలుస్తోంది. అయితే వారి పాత్రల మధ్య సంబంధం, కథలో వారి పాత్రల ప్రాధాన్యం వంటి వివరాలను చిత్రబృందం వెల్లడించలేదు. సునీల్ హాస్య పాత్రలకు దూరంగా కొత్త తరహా పాత్రలను ఎంచుకుంటున్న నేపథ్యంలో ‘డ్యూ డేట్’లో ఆయన నటన ఎలా ఉండనుందనే ఆసక్తి నెలకొంది.
విభిన్న పాత్రలతో ముందుకు సాగుతున్న సునీల్
‘పుష్ప’లో ప్రతినాయకుడి పాత్రతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సునీల్, ఆ తర్వాత కూడా తన నటనలో వైవిధ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. తెలుగు సినిమాలతో పాటు తమిళం, ఇతర భాషల చిత్రాల్లోనూ నటిస్తూ కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నారు. ‘డ్యూ డేట్’లో న్యాయవాదిగా కనిపించనుండటం ఆయన ఎంచుకుంటున్న కొత్త తరహా పాత్రలకు మరో ఉదాహరణ. లోమేష్ పుడిపెద్ది, జయశ్రీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో అక్షర గౌడ, కృష్ణ భగవాన్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.