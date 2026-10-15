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- Chiranjeevi Remake: కృష్ణ, బాలకృష్ణ సేఫ్.. పాపం రాజశేఖర్.. రీమేక్ మూవీతో ప్రకంపనలు సృష్టించిన చిరంజీవి
Chiranjeevi Remake: కృష్ణ, బాలకృష్ణ సేఫ్.. పాపం రాజశేఖర్.. రీమేక్ మూవీతో ప్రకంపనలు సృష్టించిన చిరంజీవి
Chiranjeevi Remake: చిరంజీవి ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నటించిన సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ అయింది. ఆ మూవీకి పోటీగా కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒకప్పుడు రీమేక్ సినిమాలతో కూడా ప్రకంపనలు సృష్టించేవారు. ఖైదీ చిత్రం చిరంజీవిని టాలీవుడ్ లో క్రేజీ హీరోగా మార్చేసింది. కానీ చిరంజీవి నటించిన ఓ రీమేక్ మూవీ టాలీవుడ్ లో అతడిని అధికారికంగా నంబర్ 1 హీరోగా నిలబెట్టింది. ఆ సినిమా మరేదో కాదు.. పసివాడి ప్రాణం. ఇది రీమేక్ సినిమా మాత్రమే కాదు ఒక చిన్నపిల్లాడి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన కథ.
రీమేక్ పై చిరంజీవికి ఆసక్తి లేదు
'పూవిను పుతియా పొంతన్నాల్' అనే మలయాళం సినిమాకి ఇది రీమేక్. ఈ సినిమా చేయమని చిరంజీవి, అల్లు అరవింద్ లకు సూచించింది. జి నారాయణరావు. ఆయన చిరంజీవి స్నేహితుడే. చిరంజీవికి ఈ సినిమా అంతగా ఆసక్తి లేదు. సినిమాలో పాటలకు ఆస్కారం లేదు. పైగా హీరో క్లైమాక్స్ లో చనిపోతాడు. ఈ కారణాల వల్ల చిరంజీవి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు.
కృష్ణ కూడా వదిలేశారు
ఈ చిత్రానికి దర్శకుడిగా కోదండరామిరెడ్డి ఫిక్స్ అయ్యారు. పాటలు లేని సినిమా కథని 5 పాటలు వచ్చేలా జంధ్యాల కథలో మార్పులు చేశారు. హీరో చనిపోయే క్లైమాక్స్ ని కూడా మార్చేశారు. ఆ విధంగా చిరంజీవి ఈ చిత్రానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ప్రారంభించి చిరంజీవి చేస్తున్నాడు అని తెలుసుకుని వదిలేశారు.
ఇండస్ట్రీ రికార్డులు తుడిచిపెట్టేసిన పసివాడి ప్రాణం
మొత్తానికి పసివాడి ప్రాణం చిత్రం 1987 జూలై 23న రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఒక చిన్న పిల్లాడి కథలో హీరోయిజం తగ్గకుండా థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, మాస్ సాంగ్స్ ఉండేలా కోదండరామిరెడ్డి తెరకెక్కించారు. విజయశాంతి గ్లామర్ ఈ చిత్రానికి మరో ప్లస్. ఇండస్ట్రీ రికార్డులు తుడిచిపెడుతూ ఈ చిత్రం అప్పట్లోనే 4 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించింది. తిరుపతిలో ప్రతాప్ థియేటర్ లో ప్రతి రోజూ 5 ఆటలతో 175 రోజులు ఆడిన సినిమాగా ఆల్ ఇండియా రికార్డ్ సృష్టించింది.
కృష్ణ, బాలకృష్ణ సేఫ్ కానీ..
ఈ సినిమాకు పోటీగా వారం గ్యాప్ లో కృష్ణ శంఖారావం, బాలకృష్ణ రాము చిత్రాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ సినిమాలు యావరేజ్ గా ఆడి సేఫ్ అయ్యాయి. కానీ వారం గ్యాప్ లో రిలీజ్ అయిన రాజశేఖర్ 'ఇదా ప్రపంచం' మూవీ పసివాడి ప్రాణం ధాటికి నిలబడలేకపోయింది.