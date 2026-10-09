Rajamouli: మాట తప్పిన అల్లు అరవింద్.. కోపంతో రగిలిపోయిన రాజమౌళి! ఏం చేశాడంటే?
Rajamouli: పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ మధ్య విభేదాలు ఎందుకు వచ్చాయో తెలుసా? రామ్ చరణ్ సినిమా టైమ్లో ఏం జరిగింది? జక్కన్న కోపంతో ఏం చేశారు? అందులోని నిజమెంత?
రాజమౌళి - అల్లు అరవింద్ మధ్య ఏం జరిగింది?
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, ప్రముఖ సీనియర్ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ఇద్దరూ స్టార్లుగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే, వీరిద్దరి కలయికలో 2009లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'మగధీర' విడుదల సమయంలో కొన్ని తీవ్ర అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయనే విషయం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటికప్పుడు చర్చనీయాంశంగానే ఉంటుంది. బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ఈ సినిమా సమయంలో అసలు వీరిద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది? ఈ విషయంలో రాజమౌళి ఏమన్నారు?
రాజమౌళికి నచ్చని విధానం..
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు సినిమా విజయం సాధిస్తే థియేటర్ల రన్ (100 రోజులు, 175 రోజులు) పేరుతో కలెక్షన్లను, పోస్టర్లలో వేసే రోజులను పెంచి చూపించే విధానం (Inflated Box Office Numbers) ఎక్కువగా ఉండేది. అయితే రాజమౌళికి మొదటి నుంచి ఈ పద్ధతి ఏమాత్రం నచ్చేది కాదు.
సినిమా ఎంత సక్సెస్ అయినా.. ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేసినా సరే.. నిజమైన రోజులు, అసలైన బాక్సాఫీస్ లెక్కలనే అధికారికంగా ప్రకటించాలని ఆయన భావించేవారు. నిజమైన రన్ పూర్తయ్యాక కూడా థియేటర్లలో సినిమాను ఉంచడం ఆయనకు నచ్చేది కాదు.
మగధీర సినిమా నిర్మాణానికి ముందు రాజమౌళి, నిర్మాత అల్లు అరవింద్ మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా సరే, ఒరిజినల్ రన్, నిజమైన బాక్సాఫీస్ సంఖ్యలనే పోస్టర్లలో ప్రకటించాలని రాజమౌళి స్పష్టంగా కోరారు. దానికి అల్లు అరవింద్ కూడా మొదట అంగీకరించారు.
కోపంతో రాజమౌళి ఏం చేశారంటే?
అయితే, మగధీర సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాసింది. కానీ, అభిమానుల ఒత్తిడి, ప్రచార వ్యూహాల (Publicity Strategies) కారణంగా 100 రోజుల రన్ విషయంలో మేకర్స్ పెంచిన సంఖ్యలతో పోస్టర్లు వేయడం, శతదినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పరిణామం రాజమౌళిని తీవ్ర అసంతృప్తికి గురిచేసింది.
అల్లు అరవింద్ను ఈ విషయంలో రాజమౌళి ప్రశ్నించారట — "ఎందుకు ఇలా చేశారు? మనం అనుకున్నది వేరు కదా" అని. అప్పుడు అరవింద్ స్పందిస్తూ.. "తప్పలేదు రాజమౌళి.. ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. నాకు ఇష్టం లేకపోయినా చేయాల్సి వచ్చింది" అని చెప్పారు. తన నియమాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం నచ్చక, రాజమౌళి మగధీర శతదినోత్సవ వేడుకలకు (100 Days Function) కూడా దూరంగా ఉన్నారు.
మర్యాద రామన్న'తో రాజమౌళి ఏం చెప్పారు?
మగధీర విజయం తర్వాత మూవీ క్రెడిట్ అంతా కేవలం పెద్ద స్టార్ల ప్రచారానికే దక్కిందనే చర్చ నడవగా, రాజమౌళి తనలోని దర్శకుడి సత్తాను మరింత బలంగా నిరూపించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ క్రమంలోనే కమేడియన్ సునీల్ను హీరోగా పెట్టి 'మర్యాద రామన్న' సినిమా తీసి ఘన విజయం సాధించారు. పెద్ద స్టార్ హీరోలు లేకుండానే కేవలం కంటెంట్, కథనంతో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టవచ్చని రాజమౌళి నిరూపించి చూపించారు.
ఇప్పుడు ఎలా ఉంటారంటే?
ఈ వివాదంపై రాజమౌళి పలు ఇంటర్వ్యూలలో స్పందిస్తూ — తమ మధ్య ఉన్నది కేవలం వృత్తిపరమైన, సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలు మాత్రమేనని, అల్లు అరవింద్ గారు నిర్మాతగా సినిమాకి కావాల్సిన అన్ని వనరులను సమకూర్చారని అన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పరిశ్రమలో కలెక్షన్ల పారదర్శకత గురించి రాజమౌళి తీసుకున్న స్టాండ్, ఆ తర్వాత ఆయన 'ఈగ', 'బాహుబలి', 'RRR' సినిమాలతో గ్లోబల్ స్థాయిలో సాధించిన విజయం ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలతో నిలిచిపోయాయి.