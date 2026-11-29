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- Sukumar: అల్లు అరవింద్ తో ఛాలెంజ్ చేసి లక్ష రూపాయలు ఓడిపోయిన సుకుమార్..గెలిచి ఉంటే ఎంత వచ్చేదో తెలుసా ?
Sukumar: అల్లు అరవింద్ తో ఛాలెంజ్ చేసి లక్ష రూపాయలు ఓడిపోయిన సుకుమార్..గెలిచి ఉంటే ఎంత వచ్చేదో తెలుసా ?
'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమా కథ చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. ఆస్ట్రోనాట్ కావాలని కలలు కనే కల్పన అనే యువతి జీవితం చుట్టూ ఈ సినిమా సాగుతుంది. అయితే ఆమె జీవితంలో ఎదురయ్యే అనుకోని పరిస్థితులు ఆమె కలకు ఎలా అడ్డుపడ్డాయి అనేది ఈ సినిమాలో చూపించారు.
₹1 లక్ష ఓడిపోయిన 'పుష్ప' డైరెక్టర్
సినిమాలు కేవలం వినోదం కోసమే కాదు. కొన్ని కథలు నవ్విస్తే, మరికొన్ని మనసుకు హత్తుకుని కంటతడి పెట్టిస్తాయి. ఇప్పుడు 'పుష్ప' డైరెక్టర్ సుకుమార్కు కూడా ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. దుల్కర్ సల్మాన్ (Dulquer Salmaan) నటించిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమా చూసి ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు. నిర్మాత అల్లు అరవింద్ (Allu Aravind) విసిరిన స్పెషల్ ఛాలెంజ్లో ఓడిపోయారు. అంతేకాదు, ఓడిపోయినందుకు ఏకంగా లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది!
అల్లు అరవింద్ ఛాలెంజ్కు సుకుమార్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు?
పవన్ సాధినేని డైరెక్షన్లో వచ్చిన సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా 'ఆకాశంలో ఒక తార' నవంబర్ 20న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లి మెయిన్ రోల్స్ చేసిన ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పించారు. రిలీజ్ తర్వాత ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది, ఎమోషనల్ స్టోరీతో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తోంది.
రీసెంట్గా అల్లు అరవింద్ డైరెక్టర్ సుకుమార్కు ఫోన్ చేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఛాలెంజ్ విసిరారట. 'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమాను థియేటర్లో చూడాలి. సినిమా పూర్తయ్యాక కంట్లో ఒక్క చుక్క నీరు రాకుండా బయటకు వస్తే కోటి రూపాయల బహుమతి ఇస్తానని చెప్పారు. కానీ సినిమా చూసి ఏడిస్తే మాత్రం నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలని కండిషన్ పెట్టారు.
సినిమా ఎమోషనల్ కనెక్ట్ మీద అల్లు అరవింద్ పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని చూసి సుకుమార్ కూడా ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేశారు. కానీ చివరకు జరిగింది వేరే!
కన్నీళ్లు ఆపుకోలేక లక్ష ఓడిపోయిన సుకుమార్!
సినిమా చూశాక సుకుమార్ తన ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయారు. కథ, ఎమోషనల్ సీన్స్ ఆయనను బాగా ఇంపాక్ట్ చేశాయి. దాంతో అల్లు అరవింద్ విసిరిన ఛాలెంజ్లో ఆయన ఓడిపోయారు.
ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని సుకుమార్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేశారు. అల్లు అరవింద్ ఫోటోతో పాటు, ఆయనకు ఇవ్వాల్సిన లక్ష రూపాయల చెక్ ఫోటోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఛాలెంజ్లో ఓడిపోయిన విషయాన్ని ఫన్నీగా ఒప్పుకున్నారు.
'నిన్న అరవింద్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఛాలెంజ్ విసిరారు. ఆకాశంలో ఒక తార సినిమా చూసి, ఒక్క చుక్క కన్నీరు కార్చకుండా థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తే కోటి రూపాయలు ఇస్తానన్నారు. ఏడిస్తే మాత్రం నేను లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలన్నారు. ఎంత కాస్ట్లీ రికమండేషన్ సార్ ఇది!' అని రాసుకొచ్చారు.
సుకుమార్ చేసిన ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు మూవీ లవర్స్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఒక సినిమా కథ ఆడియన్స్ మనసును ఏ రేంజ్లో టచ్ చేస్తుందనడానికి ఈ ఘటనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
ఆస్ట్రోనాట్ కావాలనుకునే యువతి కథ!
'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమా కథ చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. ఆస్ట్రోనాట్ కావాలనే పెద్ద కల కనే కల్పన అనే యువతి జీవితం చుట్టూ ఈ సినిమా సాగుతుంది. కానీ ఆమె జీవితంలో ఎదురయ్యే కొన్ని అనివార్య పరిస్థితులు ఆ కలకు అడ్డుపడతాయి. ఆమెను పెళ్లి చేసుకునే మిడిల్ క్లాస్ మెకానిక్, ఆమె కలను నిజం చేయడానికి ఎలా సపోర్ట్గా నిలిచాడు అనేది ఈ సినిమా మెయిన్ స్టోరీ.
లైట్బాక్స్ మీడియా నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని స్వప్న సినిమా, గీతా ఆర్ట్స్ సంస్థలు ప్రజెంట్ చేశాయి. దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లితో పాటు శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర ₹51 కోట్ల వసూళ్లు!
రిలీజ్ రోజు మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా, ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన మంచి మౌత్ టాక్ సినిమా కలెక్షన్లకు బాగా హెల్ప్ అయింది. రిలీజ్ అయిన కేవలం 9 రోజుల్లోనే వరల్డ్వైడ్గా సుమారు 51 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది.
అదే టైమ్లో రాజ్కుమార్ పెరియసామి డైరెక్షన్లో ధనుష్, మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల నటించిన 'ఓం' సినిమా కూడా థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా నుంచి 'ఆకాశంలో ఒక తార'కు గట్టి పోటీ ఎదురైంది. యావరేజ్ రివ్యూస్ వచ్చినా కూడా 'ఓం' సినిమా వరల్డ్వైడ్గా సుమారు 118 కోట్ల రూపాయలు రాబట్టింది.
అన్నట్టు, బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్తో పాటు ఎమోషనల్ స్టోరీతో కూడా 'ఆకాశంలో ఒక తార' అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సుకుమార్ లాంటి స్టార్ డైరెక్టర్ కంట్లోనే నీళ్లు తెప్పించిన ఈ సినిమా, సాధారణ ప్రేక్షకుల మనసులపై ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందనే ఆసక్తి పెరిగింది.