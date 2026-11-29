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- Rajinikanth: 'కారు లేదు... నడిచి వెళ్ళు' నిర్మాత అవమానం.. రజినీకాంత్ ఇచ్చిన మైండ్ బ్లోయింగ్ రిప్లై
Rajinikanth: 'కారు లేదు... నడిచి వెళ్ళు' నిర్మాత అవమానం.. రజినీకాంత్ ఇచ్చిన మైండ్ బ్లోయింగ్ రిప్లై
Rajinikanth Success Story: ఈరోజు కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందుతున్న రజినీకాంత్ విజయాల వెనుక ఎన్నో కష్టాలు, అవమానాలు దాగి ఉన్నాయి. ఓ నిర్మాత చేసిన అవమానమే ఆయన జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యింది. ఇంతకీ రజినీకాంత్ జీవితంలో జరిగిన ఆ అవమానం ఏంటి?
రజినీకాంత్ సక్సెస్ స్టోరీ
నేడు సినిమాలో సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందుతున్న రజినీకాంత్ విజయాల వెనుక ఎన్నో కష్టాలు, అవమానాలు, సవాళ్లు ఉన్నాయి. బస్ కండక్టర్గా పనిచేసిన శివాజీరావు గైక్వాడ్, తనదైన స్టైల్, నటనతో కోట్ల మంది అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్నారు. కానీ, కెరీర్ ప్రారంభంలో ఆయన ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఓ నిర్మాత చేసిన అవమానం రజినీ జీవితంలో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యింది. ఈ ఘటన 1970లలో జరిగింది.
6 వేల రూపాయలకు ఒప్పుకున్న రజినీకాంత్
ఒకరోజు ఓ నిర్మాత రజినీకాంత్ ఇంటికి వచ్చి, తన సినిమాలో ఓ మంచి క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్పారు. రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అని అడిగితే, రజినీకాంత్ 10 వేల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు. చివరకు 6 వేల రూపాయలకు డీల్ కుదిరింది. షూటింగ్కి వచ్చేందుకు అంగీకరించిన రజినీకాంత్, వెయ్యి రూపాయలు అడ్వాన్స్ అడిగారు. కానీ నిర్మాత, మరుసటి రోజు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ద్వారా డబ్బులు పంపిస్తానని చెప్పారు. మరుసటి రోజు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, టైలర్తో కలిసి వచ్చి రజినీ కొలతలు తీసుకుని వెళ్ళారు. కానీ అడ్వాన్స్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు. దీని గురించి రజినీకాంత్ అడగగా, మరుసటి రోజు స్టూడియోలో మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు డబ్బులు ఇస్తానని నిర్మాత ఫోన్లో ప్రామిస్ చేశారు.
అవమానించిన నిర్మాత
మరుసటి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు కారు వస్తుందని రజినీకాంత్ వెయిట్ చేశారు. కానీ కారు లేటుగా వచ్చింది. చివరకు సుమారు 8.45కు కారు వచ్చి ఆయన్ని నేరుగా స్టూడియోకి తీసుకెళ్లింది. అక్కడ అందరూ షూటింగ్కి రెడీగా ఉన్నారు. రజినీకాంత్ మాత్రం తనకు రావాల్సిన వెయ్యి రూపాయల అడ్వాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు నిర్మాత ఓ లగ్జరీ కారులో స్టూడియోకి వచ్చారు. రజినీకాంత్ డబ్బులు అడగ్గానే, నిర్మాత కోపంగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు.
'ఏమయ్యా, నువ్వు పెద్ద ఆర్టిస్టువా? ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటించగానే పెద్ద స్టార్ అయిపోయావా? మేకప్ వేసుకునే ముందే నీకు అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలా? నీకు క్యారెక్టర్ లేదు, అడ్వాన్స్ లేదు. ఇంటికి నడిచి వెళ్ళు' అని అవమానించారు. అంతేకాకుండా, ఇంటికి వెళ్ళడానికి కారు అడిగిన రజినీకాంత్కి కారు ఇవ్వడానికి కూడా నిరాకరించారు. 'నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా కారు కావాలా? దానికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలా. నడిచి వెళ్ళు' అని అందరి ముందూ అవమానించారు. ఆ సమయంలో రజినీకాంత్ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు కూడా లేవు. నిర్మాత మాటలతో మనసు గాయపడినా, వేరే దారి లేక స్టూడియో నుంచి ఇంటికి నడిచే వెళ్ళారు.
బాధపడిన రజినీ
స్టూడియో నుంచి నడిచి వెళ్తున్న రజినీకాంత్కు, దారిలో '16 వయతినిలే' సినిమా సెకండ్ వీక్ పోస్టర్ కంటపడింది. అందులో ఆయన క్యారెక్టర్కి సంబంధించిన ఫేమస్ డైలాగ్ కూడా ఉంది. తన సినిమా సక్సెస్ అవుతున్నా, మరోవైపు నిర్మాత దగ్గర ఇలాంటి అవమానం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందే అని బాధపడ్డారు.
దారిలో వెళ్తున్న జనాలు ఆయన్ని చూసి అదే డైలాగ్ చెబుతున్నారు. కానీ ఆ సమయంలో జనాలు తన నటనను మెచ్చుకుని డైలాగ్ చెబుతున్నారా లేక తన పరిస్థితి చూసి ఎగతాళి చేస్తున్నారా అనే బాధ రజినీకాంత్ను తొలచివేసింది. ఆ క్షణమే ఆయన ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏ స్టూడియోలో తనకు అవమానం జరిగిందో, అదే స్టూడియోకి ఒకరోజు తానూ ఓ లగ్జరీ కారులో వచ్చి దిగాలని శపథం చేశారు.
ఇటాలియన్ ఫియట్ కారు సొంతం చేసుకున్న రజినీ
అవమానం జరిగిన కేవలం రెండున్నరేళ్లలోనే రజినీకాంత్ జీవితం మారిపోయింది. ఏవీఎం చెట్టియార్ దగ్గర ఉన్న ఇటాలియన్ ఫియట్ కారును 4.25 లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొన్నారు. అదే ఆయన జీవితంలో మొదటి కారు.
కారుకు డ్రైవర్ను పెట్టుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న ఆయన, సాధారణ డ్రైవర్ వద్దు, విదేశీ కారు నడపడానికి విదేశీ డ్రైవరే కావాలని చెప్పారు. అప్పుడు ఆంగ్లో ఇండియన్గా ఉన్న రాబిన్సన్ అనే వ్యక్తిని డ్రైవర్గా పెట్టుకున్నారు. అతనికి స్పెషల్ యూనిఫాం, బెల్ట్, టోపీ, అలాగే కూలింగ్ గ్లాసెస్ కూడా కొనిచ్చారు. మరుసటి రోజు రాబిన్సన్ కారు డోర్ తీసి, 'రిపోర్టింగ్ సార్' అని మర్యాదగా ఆహ్వానించారు. రజినీకాంత్ కూడా తన స్టైల్లో కారు బ్యాక్ సీట్లో కూర్చుని నేరుగా స్టూడియోకి బయలుదేరారు.
రెండున్నరేళ్ల క్రితం ఏ చోట నిర్మాత తన లగ్జరీ కారులో వచ్చి రజినీకాంత్ను అవమానించాడో, అదే చోటకి తన ఇటాలియన్ ఫియట్ కారులో వచ్చి దిగారు. కారులోంచి దిగి తన స్టైల్లో సిగరెట్ కాలుస్తూ నిలబడ్డారు. ఆయన్ని చూడటానికి స్టూడియోలో ఉన్న వాళ్లంతా బయటకు వచ్చారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరుగా తన గురువు కె. బాలచందర్ కవితాలయ ఆఫీస్కి వెళ్లారు. తాను కొత్త కారు కొన్నానని చెప్పి, దాన్ని తాకి ఆశీర్వదించమని అడిగారు. బాలచందర్ సంతోషంగా కారును ఆశీర్వదించారు.
ఎవరైనా అవమానిస్తే వాళ్ల మీద కోపపడే బదులు, మన పనితోనే సమాధానం చెప్పాలన్నదే రజినీకాంత్ జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటన నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పెద్ద పాఠం. ఈరోజు సూపర్ స్టార్ హోదాలో ఉన్న రజినీకాంత్ విజయం వెనుక ఇలాంటి ఎన్నో చేదు అనుభవాలు, సవాళ్లు ఉన్నాయి. అందుకే రజినీకాంత్ తన విజయాల గురించి ఎప్పుడూ గొప్పలు చెప్పుకోకుండా, సమయం, అభిమానుల ప్రేమే తనను ఈ స్థాయికి ఎదిగేలా చేశాయని చెబుతారు.