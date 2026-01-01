తల్లి కాబోతున్న లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ హీరోయిన్, బేబీ బంప్ ఫోటోస్ వైరల్
Actress Sandhya Arakere: 'సు ఫ్రం సో' సినిమాలో భాను పాత్రతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి సంధ్యా అరకెరె ఇప్పుడు తొలి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇటీవల తన బేబీ బంప్ ఫోటోషూట్ చిత్రాలను పంచుకోగా, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
'సు ఫ్రం సో' భాను
బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'సు ఫ్రం సో' (Su From So)లో భాను పాత్రలో మెరిసిన నటి సంధ్యా అరకెరె. సులోచన కూతురు భానుగా ఆమె నటనకు అందరూ ఫిదా అయ్యారు. అంతకుముందు కొన్ని సినిమాలు చేసినా, పాన్ ఇండియా దాటి విదేశాల్లోనూ సత్తా చాటిన ఈ చిత్రంతోనే ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.
సంధ్య బేబీ బంప్
నటి సంధ్యా అరకెరె (Sandhya Arakere) ఇప్పుడు తన మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇటీవల ఘనంగా సీమంతం జరుపుకుని, ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఇప్పుడు బేబీ బంప్ ఫోటోషూట్ చేయించుకుంది.
శుభాకాంక్షలు
నలుపు రంగు దుస్తుల్లో నటి చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తోంది. తన భర్తతో కలిసి ఫోటోషూట్ చేయించుకోగా, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
రంగస్థల కళాకారిణి
ఇక నటి గురించి చెప్పాలంటే, రంగస్థల కళాకారిణి అయిన సంధ్యా అరకెరె (Sandhya Arakere) కన్నడలో చాలా సినిమాల్లో నటించింది. కానీ 'సు ఫ్రం సో' సినిమాతోనే ఆమెకు గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో ఆమె భావోద్వేగ నటన, భాను-రవియన్న కాంబినేషన్ను జనం బాగా ఇష్టపడ్డారు.
షార్ట్ ఫిల్మ్లో
'సు ఫ్రం సో' రాజ్ బి శెట్టి (Raj B Shetty) నిర్మాణంలో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయన లైటర్ బుద్ధ ప్రొడక్షన్లో రాబోతున్న మరో షార్ట్ ఫిల్మ్లో సంధ్యా అరకెరె నటించింది. రఘు ఆరవ్ దర్శకత్వం వహించిన 'హిందే గాళి ముందే మత్తే' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ యూట్యూబ్లో రిలీజ్ అయింది.