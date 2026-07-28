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- Posani: చావుబతుకు పరిస్థితుల్లో పోసాని భార్య.. మహేష్, నమ్రత చేసిన హెల్ప్ ని తలుచుకొని ఎమోషనల్
Posani: చావుబతుకు పరిస్థితుల్లో పోసాని భార్య.. మహేష్, నమ్రత చేసిన హెల్ప్ ని తలుచుకొని ఎమోషనల్
నటుడు, రైటర్, దర్శకుడు పోసాని కృష్ణమురళీ ఇటీవల `ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి` చిత్రంతో అలరించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన తన జీవితంలో జరిగిన ఒక బాధాకర సంఘటనని పంచుకున్నారు.
తనదైన కామెడీకి కేరాఫ్ పోసాని
పోసాని కృష్ణమురళీ నటుడిగా ఎంతటి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారో తెలిసిందే. ఆయన పాజిటివ్ రోల్స్ తోపాటు నెగటివ్ రోల్స్ కూడా చేశారు. తనదైన కామెడీతో నవ్వులు పూయించారు. పాత్ర ఏదైనా అందులో తన మార్క్ ని చూపిస్తూ అలరించడం పోసాని ప్రత్యేకత. నటుడిగానే కాదు, రైటర్గా బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చారు. దర్శకుడిగా తన మార్క్ తో ఆకట్టుకున్నారు. స్వతహాగా పోసాని ముక్కుసూటి, భోళా మనిషి.. మనసులో ఏముండదు, ఏదున్నా అప్పటికప్పుడు అనేస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఫ్రీ అయిపోతారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఆయన మాట తీరు ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎదుటి వారిని బాధపెట్టొచ్చు. కానీ ఆ తర్వాత ఆయన ఫ్రీగా కలిసిపోతారు. రాజా అంటూ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. అంతే ప్రేమతో అక్కున చేర్చుకుంటారు.
భార్య విషయంలో తాను పడ్డ బాధని పంచుకున్న పోసాని
ఇటీవల తన సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా పోసాని తన జీవితంలో జరిగిన ఒక బాధాకర సంఘటనని పంచుకున్నారు. `ఏసియానెట్ న్యూస్`తో ప్రత్యేకంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ సంఘటన గురించి ఓపెన్ అయ్యారు. `ఆగడు` సినిమా సమయంలో తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్పారు. ఆ సినిమా సమయంలో తన భార్యకి స్టమక్ ఆపరేషన్ జరిగిందట. మొదట బాగానే ఉంది. కానీ తర్వాత అది ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యిందట. పొట్ట భాగం మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ కావడంతో పరిస్థితి సీరియస్గా మారిందట. డాక్టర్లు కూడా చెప్పలేమన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చిందట.
కష్టకాలంలో అండగా నిలిచిన మహేష్ బాబు, నమ్రత
ఆ సమయంలో పోసాని `ఆగడు` సినిమా షూటింగ్ లో ఉన్నారట. ఈ విషయం తెలియగానే షూటింగ్ ఆపేసి హాస్పిటల్ వెళ్లమని చెప్పారట మహేష్. చెప్పడమే కాదు, ముందు మీ భార్యని చూసుకో, షూటింగ్ తర్వాత అని చెప్పారట. మహేష్ బాబుతోపాటు నమ్రత కూడా ఎంతో సపోర్ట్ చేశారట. ఆసుపత్రికి వచ్చి నమ్రత దగ్గరుండి కేర్ తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో మహేష్ దేవుడిలా సపోర్ట్ చేశాడని, నమ్రతగారు ఎంతో అండగా నిలిచారని తెలిపారు. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి తాను బయటపడ్డానని, డాక్టర్లు అయితే తన భార్య బతకదని చెప్పారని చెబుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
ఫోన్ రాకూడదంటూ దేవుడికి ప్రార్థన
దాదాపు నాలుగైదు గంటలపాటు ఆపరేషన్ జరిగిందని, తాను ఆపరేషన్ థియేటర్ బయటే కూర్చున్నానని, వైద్యులు తన వద్ద ఒక ఫోన్ పెట్టారని, మధ్యలో ఫోన్ వస్తే బ్యాడ్ న్యూస్, ఫోన్ రాలేదంటే గుడ్ న్యూస్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో క్షణక్షణం టెన్షన్ పడ్డానని, సినిమా అవకాశాల విషయంలో ఫోన్ రావాలని కోరుకునే తాను, ఆ రోజు మాత్రం ఫోన్ రాకూడని దేవుడిని ప్రార్థించుకున్నానని, లక్కీగా ఐదు గంటల వరకు ఫోన్ రాలేదని, అప్పుడూ ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టు తెలిపారు పోసాని కృష్ణమురళీ. తన భార్య ప్రాణాలతో బయటపడిందని చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ సమయంలో తనకు అండగా నిలిచి సపోర్ట్ చేసిన మహేష్ బాబు, నమ్రత, దర్శకుడు శ్రీనువైట్ల, అలాగే కృష్ణారెడ్డిలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.