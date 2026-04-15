Sreemukhi Remuneration: శ్రీముఖి ఒక్క షోకి ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుందో తెలుసా? బుల్లితెర క్వీన్ అనేది ఇందుకే
ఒకప్పుడు షోస్ లేక ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న యాంకర్ శ్రీముఖి ఇప్పుడు బుల్లితెరపై టాక్ యాంకర్గా రాణిస్తోంది. అదే సమయంలో చాలా ఖరీదైన యాంకర్గానూ నిలుస్తోంది. మరి శ్రీముఖి ఒక్క షోకి ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటున్నారనేది చూస్తే.
శ్రీముఖి పారితోషికం
బుల్లితెర రాములమ్మగా పేరుతెచ్చుకున్న శ్రీముఖి, ప్రస్తుతం తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న యాంకర్లలో టాప్లో కొనసాగుతున్నారు. `పటాస్`షోతో కెరీర్ మలుపు తిప్పుకున్న ఆమె, ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ తెలుగు వంటి రియాలిటీ షోలతో తన క్రేజ్ను అమాంతం పెంచుకున్నారు. కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా, గలగలా మాట్లాడే మాటలతో, ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్తో షో ఏదైనా సరే తన భుజాలపై మోయగల సామర్థ్యం శ్రీముఖి సొంతం. ఈ పాపులారిటీయే ఆమె రెమ్యునరేషన్ను కూడా భారీగా పెంచేసింది. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, శ్రీముఖి ఒకే ఒక్క షో, ఈవెంట్ కోసం దాదాపు రూ. 2 లక్షల నుండి రూ. 3 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. టాప్ యాంకర్లుగా ఉన్న సుమ కనకాలకి ధీటుగా శ్రీముఖి షోస్ చేస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.
శ్రీముఖి నెల ఇన్కమ్ ఎంతంటే?
టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే కాకుండా, సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్లు, ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లు, ప్రైవేట్ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా శ్రీముఖి సంపాదన భారీగానే ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక సినిమా ఈవెంట్ హోస్ట్ చేయాలంటే ఆమె కనీసం రూ. 1.5 లక్షల నుండి రూ. 2.5 లక్షల మధ్య పారితోషికం తీసుకుంటారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. ఒక నెలలో ఆమె చేతిలో కనీసం 3 నుండి 4 పెద్ద షోలు, మరో వైపు స్టార్ మా, ఈటీవీ వంటి ఛానెళ్లలో రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఈ లెక్కన చూస్తే శ్రీముఖి నెలవారీ ఆదాయం సుమారు రూ. 20 లక్షల నుండి రూ. 30 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. కేవలం కెమెరా ముందుకు రావడమే కాకుండా, తనదైన మేనరిజమ్స్తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయడం వల్ల నిర్మాతలు కూడా ఆమె అడిగినంత ఇవ్వడానికి వెనుకాడటం లేదు. ఈ విషయంలో ఆమె యాంకర్ సుమకి పోటీ ఇస్తుండటం విశేషం. ఇంకా చెప్పాలంటే శ్రీముఖి.. సుమని డామినేట్ చేసి, ఆమె స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు.
శ్రీముఖి ఇన్ కమ్ సోర్స్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే
శ్రీముఖి ఇన్కమ్ సోర్స్ కేవలం బుల్లితెరకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. సోషల్ మీడియా హవా నడుస్తోన్న నేపథ్యంలో ఆమె ఒక టాప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా నిలుస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెకు ఉన్న మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్స్ కారణంగా, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్, పెయిడ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా ఆమె భారీగా ఆర్జిస్తున్నారు. ఒక్కో బ్రాండ్ ప్రమోషన్ పోస్ట్, వీడియో కోసం ఆమె లక్షల్లో ఛార్జ్ చేస్తారని సమాచారం. దీనికి తోడు అప్పుడప్పుడు వెండితెరపై కూడా మెరుస్తూ ప్రత్యేక పాత్రల ద్వారా అదనపు పారితోషికాన్ని అందుకుంటున్నారు. నటిగా, యాంకర్గా, మోడల్గా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా రాణిస్తూ, ఆర్థికంగా స్థిరపడటమే కాకుండా, టెలివిజన్ రంగంలో మహిళా యాంకర్ల పవర్ ఏంటో నిరూపిస్తున్నారు. బుల్లితెర క్వీన్గా నిలుస్తున్నారు.
కోట్లకు ఎదిగిన శ్రీముఖి
పరిశ్రమలో ఉన్న విపరీతమైన పోటీని తట్టుకుని శ్రీముఖి ఈ స్థాయిలో పారితోషికం అందుకోవడం వెనుక ఆమె కష్టం, సమయస్ఫూర్తి దాగి ఉన్నాయి. షూటింగ్స్ కోసం గంటల తరబడి నిలబడటం, నిరంతరం ఉత్సాహంగా ఉండటం అనేది అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్లలో వచ్చే స్పెషల్ షోల కోసం ఆమెకు మరింత డిమాండ్ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఆమె రెమ్యునరేషన్ డబుల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మొత్తానికి తన టాలెంట్తో ఒక సాధారణ యాంకర్గా మొదలై, నేడు కోట్లలో ఆస్తులు సంపాదించే స్థాయికి ఎదగడం శ్రీముఖి సక్సెస్ గ్రాఫ్ కి నిదర్శనం. ప్రస్తుతం ఉన్న క్రేజ్ చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో ఆమె పారితోషికం మరింత పెరిగే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
శ్రీముఖి చేస్తన్న షోస్
శ్రీముఖి ప్రస్తుతం `ఆదివారం స్టార్ మా పరివారం`, `మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్` వంటి షోలకు హోస్ట్ గా చేస్తోంది. వీటితోపాటు స్పెషల్ షోస్, ఫెస్టివల్ షోస్ చేస్తూ ఆకట్టుకుంటుంది. బిజీ యాంకర్గా రాణిస్తోంది.