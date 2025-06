Image Credit : Youtube

శ్రీలీల ప్రస్తుతం సౌత్ లో క్రేజీ హీరోయిన్ గా దూసుకుపోతోంది. వరుస చిత్రాల్లో ఆమెకి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల శ్రీలీల హైదరాబాద్ లో ఓ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబుతో కలసి పాల్గొన్నారు. ‘సీతా’ (She Is The Hero Always) పేరుతో ప్రారంభమైన కొత్త యాప్ ప్రారంభోత్సవానికి అతిథిగా శ్రీలీల హాజరైంది. శ్రీలీల వల్ల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రసంగానికి అంతరాయం ఏర్పడింది.