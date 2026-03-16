NTR డైరెక్షన్ లో చిరంజీవి నటించిన ఏకైక సినిమా ఏదో తెలుసా? నిజమెంత?
నటసార్వభౌముడు ఎన్టీఆర్ డైరెక్షన్ లో.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ఏకైక సినిమా గురించి మీకు తెలుసా? ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వం వహించి.. చిరంజీవి నటించిన సినిమా ఏది? నిజమెంత?
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అరుదైన ఘటనలు..
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటేనే మాయాలోకం.. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం కష్టం. ఎప్పుడు ఎవరు కాంబినేషన్స్ కడతారో కూడా చెప్పలేము. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అరుదైన సంఘటనలకు కొదవలేదు. ముఖ్యంగా వేర్వేరు తరాలకు చెందిన అగ్ర హీరోలు ఒకే సినిమాలో కలిసి నటించడం ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది. అలాంటి ఆసక్తికరమైన కాంబినేషన్ ఎన్టీఆర్ - మెగాస్టార్ చిరంజీవిది. ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ కలిసి “తిరుగులేని మనిషి” సినిమాలో నటించారు.
సీనియర్ హీరోలతో కలిసి నటించిన చిరు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే అప్పటి అగ్ర హీరోలైన ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, కృష్ణంరాజు వంటి ప్రముఖులతో కలిసి అనేక సినిమాల్లో నటించారు. ఆ కాలంలో ఎన్టీఆర్ కు అప్పట్లో ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉండేదో.. ఆతరువాత కాలంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి కూడా అంతకంటే ఎక్కువే ఇమేజ్ పెరుగుతూ వచ్చింది. తెలుగు ప్రేక్షకుల దృష్టిలో ఈ ఇద్దరు నటులు ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు.
తిరుగులేని మనిషి సినిమాలో ఎన్టీఆర్ - చిరు
ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు కలిసి ఒక సినిమాలో నటించిన విషయం చాలామంది ప్రేక్షకులకు తెలియకపోవచ్చు. ఎన్టీఆర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన “తిరుగులేని మనిషి” సినిమాలో చిరంజీవి రెండో హీరోగా కనిపించారు. కె రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం విడుదల సమయంలో మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఇండస్ట్రీ సమాచారం ప్రకారం.. “తిరుగులేని మనిషి” సినిమా 4వ షెడ్యూల్ జరుగుతున్న సమయంలో దర్శకుడు కె రాఘవేంద్రరావు స్వల్పంగా అనారోగ్యానికి గురయ్యనట్లు సమాచారం. వైద్యులు ఆయనకు కనీసం ఒక వారం రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించడంతో షూటింగ్కు రావడం సాధ్యం కాలేదు.
వారం రోజుల కోసం మెగా ఫోన్ పట్టిన ఎన్టీఆర్..
షూటింగ్ను ఆపేసే పరిస్థితి వచ్చింది.. షూటింగ్ ఆపితే.. మళ్లీ నటీనటుల డేట్స్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది. అందరి డేట్స్ దొరుకుతాయన్న నమ్మకంలేదు. దాంతో.. ఈ విసయం స్వయంగా ఎన్టీఆర్ ముందుకు వెళ్లింది. ఆయన వెంటనే మెగా ఫోన్ పట్టుకోవడానికి ముందుకు వచ్చాడు. వారం రోజుల షూటింగ్ను డైరెక్ట్ చేయడానికి ముందు వచ్చినట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా చిరంజీవి , విలన్ పాత్రలో నటించిన కైకాల సత్యనారాయణ మధ్య వచ్చే ఒక ఫైట్ సీన్ను ఎన్టీఆర్ చిత్రీకరించారని చెబుతున్నారు.
ఎన్టీఆర్కు దర్శకత్వం కొత్త కాదు
ఎన్టీఆర్కు దర్శకత్వం కొత్త కాదు. “సీత రామ కల్యాణం”, “గుళేబకావలి కథ”, “దాన వీర సూర కర్ణ”, “కుల గౌరవం”, “తాతమ్మ కల”, “వరకట్నం”, “చాణక్య చంద్రగుప్త”, “శ్రీ రామ పట్టాభిషేకం” వంటి పలు సినిమాలకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఓ సినిమాలో కొంత భాగం దర్శకత్వం వహించారని సమాచారం.