బాలీవుడ్కు వెళ్లిన 8 మంది సౌత్ హీరోయిన్లు.. ఇద్దరు తప్ప అంతా ఫ్లాప్, 1000 కోట్లు కొట్టిన ఏకైక హీరోయిన్
సౌత్, బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీల మధ్య ఇప్పుడు హద్దులు చెరిగిపోతున్నాయి. అక్కడి స్టార్స్ ఇక్కడ, ఇక్కడి స్టార్స్ అక్కడ సినిమాలు చేస్తున్నారు. చాలామంది సౌత్ హీరోయిన్లు బాలీవుడ్లో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.
గత కొన్నేళ్లుగా చాలామంది సౌత్ హీరోయిన్లు బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. కానీ, వీరిలో కొద్దిమంది మాత్రమే హిందీలో సక్సెస్ అయ్యారు. అలాంటి 8 మంది హీరోయిన్ల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాయి పల్లవి
సౌత్ నటి సాయి పల్లవి 'ఏక్ దిన్' సినిమాతో బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టింది. అయితే, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ఆడలేదు. సాయి పల్లవి త్వరలో 'రామాయణ' రెండు భాగాల్లోనూ కనిపించనుంది.
తమన్నా
సౌత్ నుంచి బాలీవుడ్కు వెళ్లిన తమన్నా భాటియా చాలా సినిమాల్లో నటించింది. కానీ, ఇప్పటివరకు ఆమె ఏ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మ్యాజిక్ చేయలేకపోయింది. సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లలోనూ నటిస్తోంది. తమన్నా తన ఐటెం సాంగ్స్తో చాలా పాపులర్ అయింది.
రష్మిక మందన్న
సౌత్ నటి రష్మిక మందన్న కూడా కొన్ని బాలీవుడ్ సినిమాల్లో కనిపించింది. ఆమె నటించిన 'యానిమల్' లాంటి సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. త్వరలో రాబోయే 'కాక్టెయిల్ 2' సినిమాలో కూడా ఆమె కనిపించనుంది.
త్రిష కృష్ణన్
సౌత్ నటి త్రిష కృష్ణన్ బాలీవుడ్లో 'ఖట్టా మీఠా' అనే ఒకే ఒక్క సినిమాలో కనిపించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపించింది. ఆ తర్వాత ఆమె మరే హిందీ సినిమాలోనూ కనిపించలేదు.
నయనతార
సౌత్ సూపర్ స్టార్ నయనతార కూడా 'జవాన్' అనే ఒకే ఒక్క హిందీ సినిమాలో నటించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్ అయి, రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆమె త్వరలో సల్మాన్ ఖాన్తో కలిసి ఒక సినిమాలో కనిపించనుంది.
కీర్తి సురేష్
సౌత్ టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరైన కీర్తి సురేష్ కూడా 'బేబీ జాన్' అనే హిందీ సినిమాలో కనిపించింది. అయితే, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
పూజా హెగ్డే
పూజా హెగ్డే సౌత్ సినిమాలతో కెరీర్ మొదలుపెట్టి బాలీవుడ్కు వచ్చింది. ఆమె కొన్ని బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించినా, ఒక్క హిట్ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది.
తాప్సీ పన్ను
తాప్సీ పన్ను కూడా సౌత్ టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరు. ఆమె చాలా బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించింది, కానీ తన సొంతంగా ఒక్క హిట్ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది.
