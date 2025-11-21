- Home
- కాజల్, తమన్నా, అనుష్క లని వెనక్కి నెట్టేసిన హీరోయిన్.. 41 ఏళ్ళ వయసులో ఏకంగా 8 సినిమాలు, 2026 లో ఆమెదే హవా
2026 సంవత్సరం చాలా గ్రాండ్గా ఉండబోతోంది. కొత్త సంవత్సరంలో చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2026లో విడుదల కానున్న సౌత్ హీరోయిన్ల సినిమాల గురించి చెప్పబోతున్నాం. వీరిలో ఒక హీరోయిన్కు ఏకంగా 8 సినిమాలు ఉన్నాయి.
సౌత్ హీరోయిన్లు
సౌత్ హీరోయిన్లు తమ తదుపరి చిత్రాలతో 2026లో సందడి చేయబోతున్నారు. రష్మిక, శ్రీలీల, నయనతార, కాజల్ లాంటి హీరోయిన్లు ఎవరు ఎక్కువ చిత్రాలతో 2026లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శ్రీలీల
సౌత్ నటి శ్రీలీల ప్రస్తుతం టాప్లో ఉంది. చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆమెను తమ సినిమాల్లోకి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. 2026లో ఆమె నటించిన 'పరాశక్తి', 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' అనే 2 సినిమాలు విడుదలవుతాయి.
రష్మిక మందన్న
2026లో రష్మిక మందన్న 'మైసా' అనే సౌత్ సినిమాలో కనిపించనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది.
నయనతార
2026లో దాదాపు 8 సినిమాలు విడుదల చేయనున్న నటి నయనతార. డియర్ స్టూడెంట్స్, మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్, మన్నన్గట్టి సిన్స్ 1960, పేట్రియాట్ సహా 8 సినిమాల్లో ఆమె కనిపించనుంది.
కాజల్ అగర్వాల్
సౌత్ నటి కాజల్ అగర్వాల్ 2026లో ఒక సినిమాలో కనిపించనుంది. ఆమె 'ఐ యామ్ గేమ్' అనే చిత్రంలో నటిస్తోంది, దీని షూటింగ్ ప్రస్తుతం జరుగుతోంది.
తమన్నా భాటియా
సౌత్ టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరైన తమన్నా భాటియా 2026లో 2 సినిమాల్లో కనిపించనుంది. తమన్నా రాగిణి ఎంఎంఎస్ 3 లాంటి చిత్రాల్లో నటించనుంది.
పూజా హెగ్డే
పూజా హెగ్డే 2026లో 3 సౌత్ సినిమాల్లో కనిపించనుంది. జన నాయగన్, కాంచన 4తో పాటు టైటిల్ ఖరారు కాని మరో సినిమా ఆమె చేతిలో ఉంది.
అనుష్క శెట్టి
సౌత్ పాపులర్ నటి అనుష్క శెట్టి 2026లో ఒకే ఒక్క సినిమాలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమా పేరు 'కత్తనార్ ది వైల్డ్ సోర్సెరర్', దీని షూటింగ్ ప్రస్తుతం జరుగుతోంది.
త్రిష కృష్ణన్
ప్రముఖ నటి త్రిష కృష్ణన్ 2026లో 3 సినిమాల్లో కనిపించనుంది. ఈ చిత్రాల పేర్లు కరుప్పు, విశ్వంభర, రామ్. వీటిలో 2 పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉండగా, ఒకటి షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.
Shruti Haasan
Shruti Haasan 2026లో 'సలార్ 2' అనే ఒక సినిమాతో రానుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం.