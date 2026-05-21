- Home
- Entertainment
- Shruti Haasan: నేను కమల్ హాసన్ కూతుర్ని కాదు.. చిన్నప్పటి సీక్రెట్ చెప్పిన శ్రుతి హాసన్
Shruti Haasan: నేను కమల్ హాసన్ కూతుర్ని కాదు.. చిన్నప్పటి సీక్రెట్ చెప్పిన శ్రుతి హాసన్
చెన్నైలో ఎక్కడ చూసినా కమల్ హాసన్ మ్యానియా నడిచిన టైమ్ లో.. చిన్నప్పుడు తనకంటూ ఓ గుర్తింపు లేక ఇబ్బందిపడింది శ్రుతి హాసన్. ఈ విషయానికి సబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన సీక్రెట్ ను ఆమె బయటపెట్టింది.
కమల్ కూతుర్ని కాదు అని చెప్పిన శ్రుతిహాసన్
సినిమాల్లో 'లోకనాయకుడు' కమల్ హాసన్ రేంజ్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. అలాంటి స్టార్ ఇంట్లో పుడితే, పుట్టుకతోనే సెలబ్రిటీ స్టేటస్ వస్తుంది. కానీ, ప్రపంచమంతా కమల్ నటనను పొగుడుతుంటే, ఆయన సొంత కూతురు శ్రుతి హాసన్ మాత్రం 'నేను ఆయన కూతుర్ని కానే కాదు' అని అబద్ధం చెప్పి తిరిగారట! ఇదేంటి, సినిమా ట్విస్ట్ లా ఉందే అనుకుంటున్నారా? దాని వెనుక ఉన్న కథేంటో తెలుసా?
ఆల్-రౌండర్ శ్రుతి హాసన్
చిన్నప్పుడే పెద్ద అబద్దం చెప్పిన హీరోయిన్
ఇలా నాన్న పేరు నుంచి తప్పించుకోవడానికి, శ్రుతి ఒక ఐడియా వేశారట. స్కూల్లో గానీ, బయట గానీ ఎవరైనా 'నువ్వు కమల్ హాసన్ కూతురివా?' అని అడిగితే, 'అయ్యయ్యో కానే కాదు, నా పేరు పూజ రామచంద్రన్, మా నాన్న డాక్టర్ రామచంద్రన్' అని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అబద్ధం చెప్పేదట. ఇందులో ట్విస్ట్ ఏంటంటే, ఈ రామచంద్రన్ మరెవరో కాదు, శ్రుతి పంటి నొప్పికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన డెంటిస్ట్! పాపం, ఆ డాక్టర్కు తాను శ్రుతి హాసన్కు తండ్రిగా ప్రమోషన్ పొందిన విషయం కూడా తెలిసి ఉండదు. తనకంటూ ఓ గుర్తింపు కోసం శ్రుతి పడిన ఈ పాట్లు, ఇప్పుడు వినడానికి ఫన్నీగా అనిపిస్తుంటాయి.
స్వేచ్ఛగా ఉండలేకపోయిన శ్రుతి హాసన్..
చెన్నైలో ఏ మూల చూసినా నాన్న కమల్ పోస్టర్లే. అక్కడ శ్రుతి స్వేచ్ఛగా ఉండలేకపోయింది. సారిక, కమల్ హాసన్ విడిపోయిన సమయంలో, శ్రుతి ముంబైకి షిఫ్ట్ అయ్యారు. 'అక్కడైనా నన్ను కమల్ కూతురు అని పదేపదే గుర్తుచేసి ఇబ్బంది పెట్టరు' అని అనుకునే అక్కడికి వెళ్లారు. అప్పటి నుంచి తన సొంత గుర్తింపు కోసం.. కష్టపడి పనిచేసి, ఈ రోజు ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది శ్రుతీ హాసన్.
ప్రస్తుతం పూర్తిగా మారిపోయిన శ్రుతీ హాసన్..
ఒకప్పుడు నాన్న పేరు నుంచి పారిపోయిన శ్రుతి, ఇప్పుడు చాలా మారిపోయిందిు. 'ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ పేరు లేని శ్రుతిని నేను ఊహించుకోలేను' అని చెబుతూ, నాన్నపై ఉన్న గౌరవాన్ని ప్రేమను చాటుకుంటోంది. . బహుశా కమల్ హాసన్, నటి సారికల పట్టుదల గుణమే పిల్లలకు కూడా వచ్చి ఉంటుంది. అందుకే, ఎలాంటి అండ లేకుండా, శ్రుతి హాసన్ ఈరోజు తనంతట తానుగా ఒక అద్భుతమైన కెరీర్ను నిర్మించుకుంది. మొత్తానికి, నాన్న నీడ నుంచి తప్పించుకోవడానికి 'పూజ రామచంద్రన్' అయిన శ్రుతి, ఈరోజు ఇండియా గర్వించదగ్గ స్టార్ నటిగా ఎదిగారు.