స్టార్ హీరోయిన్ నో చెప్పడంతో ఆమె భర్తని బుట్టలో వేసుకున్న అనిల్ రావిపూడి, ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతూ
అనిల్ రావిపూడి ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో హిట్ మెషీన్ గా మారిపోయారు. గతంలో అనిల్ రావిపూడి ఓ సీనియర్ హీరోయిన్ తో సినిమా చేయడం కోసం చాలా తిప్పలు పడ్డారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో..
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో అనిల్ రావిపూడి తిరుగులేని డైరెక్టర్. రీసెంట్ గా సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంతో అనిల్ రావిపూడి భారీ విజయం సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ మూవీ ఏకంగా రీజినల్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. అనిల్ రావిపూడి ఒక్క ఫ్లాప్ కూడా లేకుండా మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ గా గుర్తింపు పొందారు.
రాజా ది గ్రేట్ సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన సీనియర్ నటి
అనిల్ రావిపూడి ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాజా ది గ్రేట్ మూవీ గురించి మాట్లాడారు. ఆ మూవీలో మొదట హీరోగా రామ్ పోతినేనిని అనుకున్నారు. అతడి తల్లి పాత్రలో విజయశాంతి నటించాల్సింది. కానీ ఎందుకనో వారిద్దరూ ఆ సినిమాని రిజెక్ట్ చేశారు. దీనితో వారి పాత్రల్లో రవితేజ, రాధికా నటించారు. రాజా ది గ్రేట్ మూవీ సూపర్ హిట్ అయింది.
విజయశాంతితో సినిమా చేయాలని..
ఆ తర్వాత కూడా అనిల్ రావిపూడి ఎలాగైనా విజయశాంతితో సినిమా చేయాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. చివరికి అనిల్ రావిపూడి కోరిక సరిలేరు నీకెవ్వరూ చిత్రంతో తీరింది. ఆ మూవీలో విజయశాంతి కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా కోసం విజయశాంతిని ఒప్పించడానికి అనిల్ రావిపూడి చాలా తిప్పలు పడ్డారట.
ఆమె భర్తతో క్లోజ్ గా..
ఎలాగైనా సరిలేరు నీ కెవ్వరూ సినిమాలో విజయశాంతి గారు నటించేలా చేయాలని ఆమె ఇంటి చుట్టూ తిరిగాను. ఈ క్రమంలో ఆమె భర్త శ్రీనివాస్ గారితో మంచి పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం అని అనిల్ రావిపూడి తెలిపారు. రోజూ వెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడేవాడిని. చివరికి ఒకరోజు.. విజయశాంతి గారికి సరిలేరు నీకెవ్వరూ కథ మొత్తం చెప్పేశాను.
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్
అప్పటి వరకు ఆమె అంత ఆసక్తిగా లేరు. కానీ కథ విన్న తర్వాత ఈ సినిమా ఎలాగైనా నేనే చేస్తాను అని విజయశాంతి ఫిక్స్ అయినట్లు అనిల్ రావిపూడి తెలిపారు. ఆ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది.