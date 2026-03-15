కొడుకులతో ఫస్ట్ ఫారిన్ ట్రిప్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి సింగపూర్ లో శివకార్తికేయన్ ఫుల్ ఎంజాయ్
నటుడు శివకార్తికేయన్ తన భార్య, కూతురు, కొడుకులతో కలిసి ఫారిన్ ట్రిప్కు వెళ్లారు. అక్కడ ఫ్యామిలీతో దిగిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఫుల్ బిజీగా ఉన్న హీరోకు అంత టైమ్ ఎలా దొరికింది?
సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా శివకార్తికేయన్
కోలీవుడ్ లో శివకార్తికేయన్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా దూసుకుపోతున్నారు. ఆయన నటించిన చివరి చిత్రం 'పరాశక్తి'. ఈ ఏడాది పొంగల్ పండుగకు విడుదలైన ఈ సినిమా, ఇప్పటివరకు ఈ సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమాకు సుధా కొంగర దర్శకత్వం వహించగా, శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటించింది. డాన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమా హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఇందులో శివ 'సెళియన్' అనే పాత్రలో కనిపించారు.
నిర్మాతగానూ జాక్పాట్ కొట్టిన శివకార్తికేయన్
ఈ ఏడాది నిర్మాతగా కూడా శివకార్తికేయన్ (ఎస్కే) ఒక పెద్ద విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆయన నిర్మాణంలో గత నెలాఖరున 'తాయ్ కిళవి' అనే సినిమా విడుదలైంది. రాధికా శరత్కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి శివకుమార్ మురుగేశన్ అనే కొత్త దర్శకుడు దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.60 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి, థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోంది. రూ.10 కోట్ల లోపు బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా, ఆయనకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.