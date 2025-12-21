- Home
Sivakarthikeyan Car Accident : శివకార్తికేయన్ ప్రయాణిస్తున్న కారు ముందు వెళ్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం తర్వాత జరిగిన గొడవను ఆయనే స్వయంగా పరిష్కరించారు.
శివకార్తికేయన్ పరాశక్తి సినిమా
శివకార్తికేయన్ నటిస్తున్న సినిమా పరాశక్తి. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు. సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమాలో అధర్వ, శ్రీ లీల కూడా నటించారు. జీవీ ప్రకాష్ సంగీతం అందించారు.
వరల్డ్ ఆఫ్ పరాశక్తి
కొన్ని రోజుల క్రితం చెన్నైలోని వళ్లువర్ కోట్టంలో 'వరల్డ్ ఆఫ్ పరాశక్తి' పేరుతో ప్రమోషన్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఇందులో చిత్ర బృందం సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమా తనకు చాలా ముఖ్యమని శివకార్తికేయన్ చెప్పారు.
కారు ప్రమాదం
శివకార్తికేయన్ తాజాగా కారు ప్రమాదం నుంచి క్షేమంగా బయట పడ్డారు. చెన్నై మధ్య కైలాష్ వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. శివకార్తికేయన్ డ్రైవర్కు, అవతలి కారు డ్రైవర్కు వాగ్వాదం మొదలైంది. శివకార్తికేయన్ కారు దిగి ఇద్దరికీ సర్దిచెప్పారు.
ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు
అయితే, అవతలి కారు యజమాని తమదే తప్పని చెప్పి వెళ్లిపోయారట. పెద్ద నష్టం జరగకపోవడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది. ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు.