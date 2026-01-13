సంక్రాంతికి రిలీజైన సినిమాకి రజినీకాంత్ రివ్యూ.. సెకండ్ హాఫ్ సూపర్ అంటూ కామెంట్స్
సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్ నటించిన పరాశక్తి సినిమా సక్సెస్ మీట్ ఈరోజు చెన్నైలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో శివకార్తికేయన్ మాట్లాడుతూ, సినిమా చూసిన రజినీకాంత్ చెప్పిన రివ్యూను పంచుకున్నారు.
Parasakthi Review by Rajinikanth
సుధా కొంగర-శివకార్తికేయన్ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా పరాశక్తి. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో అధర్వ, శ్రీలీల లాంటి భారీ తారాగణం ఉంది. హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తీశారు.
పరాశక్తి సినిమా
పరాశక్తి సినిమాలో శివకార్తికేయన్ చెళియన్ పాత్రలో నటించారు. మిశ్రమ స్పందనల మధ్య, చిత్ర బృందం సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. చెన్నైలో జరిగిన ఈ వేడుకలో శివకార్తికేయన్, సుధా కొంగర, శ్రీలీల, అధర్వ పాల్గొన్నారు.
సెకండాఫ్ సూపర్
రజినీకాంత్ సినిమా చూసి ఫోన్ చేశారని, చాలా బోల్డ్ సినిమా అని, సెకండాఫ్ సూపర్ అని మెచ్చుకున్నారని శివకార్తికేయన్ చెప్పారు. తన డాన్ సినిమా నుంచి రజినీ తన చిత్రాలను ప్రశంసిస్తున్నారని అన్నారు. కమల్ హాసన్ కూడా ఈ సినిమాను మెచ్చుకున్నారు.
పరాశక్తిని 5 నిమిషాలకు పైగా..
అమరన్ సినిమాను 2 నిమిషాలు మెచ్చిన కమల్, పరాశక్తిని 5 నిమిషాలకు పైగా ప్రశంసించారని శివకార్తికేయన్ ఆనందంగా చెప్పారు. రాధికా శరత్కుమార్ కూడా తనను మెచ్చుకున్నారని తెలిపారు. తర్వాత వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో నటించనున్నారు.