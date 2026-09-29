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- Sivakarthikeyan Salary: మాట్లాడుకున్న దానికంటే డబుల్ డిమాండ్ చేసిన శివకార్తికేయన్.. దెబ్బకి నిర్మాత షాక్
Sivakarthikeyan Salary: మాట్లాడుకున్న దానికంటే డబుల్ డిమాండ్ చేసిన శివకార్తికేయన్.. దెబ్బకి నిర్మాత షాక్
Sivakarthikeyan Salary: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్ తన కొత్త సినిమా 'SK 27' కోసం రెమ్యునరేషన్ అమాంతం పెంచేశాడనే వార్త ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నిర్మాత షాక్లో ఉన్నాడట.
శివకార్తికేయన్ రెమ్యూనరేషన్ హాట్ టాపిక్
విజయ్ టీవీలో యాంకర్ గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన శివకార్తికేయన్, ఆ తర్వాత సినిమాల్లో చిన్న చిన్న రోల్స్ చేశాడు. 'మెరీనా' సినిమాతో హీరోగా మారాడు. 'మనం కొత్తి పరావై', 'వరుత్తపడాత వాలిబర్ సంగం' లాంటి హిట్స్ తో తమిళ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'రజినీ మురుగన్' కూడా సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో శివకార్తికేయన్ మార్కెట్ అమాంతం పెరిగిపోయింది. టాప్ హీరోల లిస్ట్ లోకి చేరిన ఈ స్టార్, చాలా తక్కువ టైమ్ లోనే తన పారితోషికం కూడా భారీగా పెంచేశాడని ఇండస్ట్రీలో టాక్.
శివకార్తికేయన్ పై వస్తున్న ఆరోపణలు
శివకార్తికేయన్ సినిమాలు, రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని విమర్శలు కూడా వినిపిస్తుంటాయి. ఒక సినిమా ఓకే చేశాక షూటింగ్ లేట్ చేయడం, ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి డేట్స్ ఇచ్చి వేరే సినిమాలపై ఫోకస్ చేయడం లాంటి ఆరోపణలు ఆయనపై ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం శివకుమార్ మురుగేశన్ డైరెక్షన్ లో సేయోన్ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు శివకార్తికేయన్. దీని తర్వాత సత్యజ్యోతి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ లో 'పార్కింగ్' ఫేమ్ రామ్ కుమార్ బాలకృష్ణన్ డైరెక్షన్ లో ఒక సినిమా చేయబోతున్నాడు.
రీసెంట్ గా ఈ కొత్త సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. సత్యజ్యోతి ఫిల్మ్స్ అధినేత త్యాగరాజన్ కూడా దీనికి వచ్చారు. కానీ, ఆయన మొహంలో పెద్దగా ఉత్సాహం కనిపించలేదు. దీని వెనుక శివకార్తికేయన్ రెమ్యూనరేషన్ కి సంబంధించి గతంలో జరిగిన కొన్ని విషయాలే కారణమని కోలీవుడ్ లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
రూ.35 కోట్ల నుంచి రూ.60 కోట్లకు పెరిగిన రెమ్యూనరేషన్?
నిజానికి సత్యజ్యోతి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ లో వెంకట్ ప్రభు డైరెక్షన్ లో శివకార్తికేయన్ ఒక సినిమా చేయాల్సింది. ఆ సినిమా కోసం మొదట రూ.35 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ మాట్లాడుకున్నారట. కానీ, తన ప్రస్తుత మార్కెట్ ని బట్టి రూ.60 కోట్లు కావాలని శివకార్తికేయన్ టీమ్ డిమాండ్ చేసిందట. దీంతో ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి అదనంగా రూ.25 కోట్ల భారం పడిందని సమాచారం.
అంతేకాదు, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీగా ప్లాన్ చేశారు. దానికి సంబంధించిన వీఎఫ్ఎక్స్, టెక్నికల్ వర్క్స్ కోసం అమెరికా లాంటి దేశాల్లో పనులు కూడా మొదలయ్యాయి. దీనికోసం ప్రొడ్యూసర్ అప్పటికే భారీగా ఖర్చు చేశారని తెలుస్తోంది.
కెరీర్ మొదట్లోనే రెమ్యునరేషన్ పెంచిన శివకార్తికేయన్
అయితే, వెంకట్ ప్రభుతో చేయాల్సిన ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందని టాక్. ఇప్పుడు రామ్ కుమార్ బాలకృష్ణన్ డైరెక్షన్ లో కొత్త సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. డైరెక్టర్ మారడం, అప్పటికే పెట్టిన ఖర్చు వృధా అవ్వడంతో ప్రొడ్యూసర్ అసంతృప్తిగా ఉన్నారని 'వలై పేచ్చు' యూట్యూబ్ ఛానెల్ లో చెప్పారు.
సినిమా మొదట్లో మాట్లాడుకున్న దానికంటే మధ్యలో రెమ్యూనరేషన్ పెంచడం శివకార్తికేయన్ కి కొత్తేమీ కాదని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి. 'రజినీ మురుగన్' సినిమాకి మొదట రూ.1 కోటి మాట్లాడుకుని, షూటింగ్ టైమ్ కి దాన్ని రూ.5 కోట్లకు పెంచేశాడట. అలాగే 'మిస్టర్ లోకల్' సినిమాకి కూడా ఫస్ట్ రూ.1 కోటి ఫిక్స్ చేసుకుని, తన మార్కెట్ పెరిగిందని చెప్పి ఏకంగా రూ.10 కోట్లు తీసుకున్నాడని టాక్.