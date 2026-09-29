Rakul Preet Singh IT Raid: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వాసు భగ్నానీతో పాటు పనోరమా స్టూడియోస్కు చెందిన 12 చోట్ల ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేయడం బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రస్తుతం విచారణ జరుగుతోంది, అధికారుల తనిఖీలు పూర్తయ్యాకే అసలు లెక్కలు బయటకు రానున్నాయి.
తెలుగు, బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల్లో తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఇప్పుడు మరో వార్తతో తెరపైకి వచ్చింది. రకుల్ భర్త జాకీ భగ్నానీ తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత వాసు భగ్నానీతో పాటు పనోరమా స్టూడియోస్కు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేయడం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది.
`దృశ్యం 3` నిర్మాణ సంస్థపై కూడా ఐటీ దాడులు
ముంబై ఐటీ అధికారులు సెప్టెంబర్ 28న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వాసు భగ్నానీ, అలాగే అజయ్ దేవగన్ 'దృశ్యం-3' సినిమా నిర్మాణ సంస్థ 'పనోరమా స్టూడియోస్'కు చెందిన దాదాపు 12 చోట్ల ఒకేసారి దాడులు చేశారు. సినిమా నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా అని అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సినిమాలకు సంబంధించిన డబ్బులు విదేశాలకు మళ్లించారనే అనుమానంతో ఈ దాడులు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సోదాల్లో ముంబై ఐటీ శాఖకు చెందిన పలు బృందాలు పాల్గొన్నాయి. ఆఫీసులు, ఇతర ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో ఫైనాన్షియల్ రికార్డులు, లావాదేవీల వివరాలు, విదేశీ నగదు బదిలీలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు పన్ను ఎగవేత జరిగినట్లు అధికారులు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
కుమార్ మంగత్ పాఠక్ నేతృత్వంలోని పనోరమా స్టూడియోస్ పేరు కూడా ఈ దాడుల్లో ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. ఈ సంస్థ 'దృశ్యం' సిరీస్తో పాటు పలు హిట్ సినిమాలను నిర్మించింది. అజయ్ దేవగన్ నటించనున్న 'దృశ్యం 3' సినిమా కూడా ఈ బ్యానర్లోనే రాబోతోంది.
నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న రకుల్
ఇక రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికొస్తే.. ఆమె నిర్మాత, నటుడు జాకీ భగ్నానీని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. జాకీ భగ్నానీ, వాసు భగ్నానీ కొడుకు. భగ్నానీ ఫ్యామిలీకి చెందిన పూజా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఎన్నో ఏళ్లుగా సినిమా నిర్మాణంలో ఉంది. దీంతో రకుల్ కుటుంబానికి సంబంధించిన వారిపై కూడా ఐటీ ఫోకస్ పడింది.
మొత్తానికి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వాసు భగ్నానీ, పనోరమా స్టూడియోస్కు చెందిన 12 ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఐటీ దాడులు బాలీవుడ్లో కలకలం రేపుతున్నాయి. ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది. అధికారుల తనిఖీలు పూర్తయ్యాకే ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఓ క్లారిటీ రానుంది. కాబట్టి, ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న ఆరోపణలను నిజాలని నమ్మేయకుండా, విచారణ పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
ఇది కేవలం ఐటీ సోదాలు మాత్రమే. 'ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఏమైనా అనుమానాస్పద అంశాలు ఉన్నాయా' అని మాత్రమే అధికారులు చెక్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వాసు భగ్నానీ, పనోరమా స్టూడియోస్ను ఇప్పుడే దోషులుగా చూడకూడదు, విచారణ ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులుగా మాత్రమే చూడాలి.
రామాయణ్లో రకుల్ బిజీ
సినిమాల విషయానికొస్తే.. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ 'శూర్పణఖ' పాత్రలో నటిస్తోంది. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ లాంటి భారీ తారాగణంతో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.