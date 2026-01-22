Parasakthi: సంక్రాంతి ఫ్లాప్ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోందా.. రిలీజ్ డేట్ ఇదేనా ?
Parasakthi: సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్ నటించి పొంగల్ కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా పరాశక్తి. ఈ సినిమా త్వరలో ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుందట. దాని గురించి ఈ కథనంలో చూద్దాం.
Image Credit : X/DawnPictures
Parasakthi Movie OTT Release
శివకార్తికేయన్ 25వ చిత్రం పరాశక్తి. ఇందులో శ్రీలీల హీరోయిన్. అధర్వ, రవి మోహన్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. జీవీ ప్రకాష్ సంగీతం అందించారు. జనవరి 10న రిలీజైంది.
Image Credit : X
మిశ్రమ స్పందన
ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిందని చిత్రబృందం ప్రకటించింది. మొదటి వారం తర్వాత వసూళ్లు తగ్గాయి.
Image Credit : X
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
గత వారం వరకు కోట్లలో వసూలు చేసిన పరాశక్తి, ఇప్పుడు లక్షల్లోకి పడిపోయింది. కొత్త సినిమాలు వస్తుండటంతో, పరాశక్తి ప్రదర్శన ఈ వారంతో ముగియనుంది. ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ లీక్ అయింది.
Image Credit : X
48 రోజుల తర్వాతే
సాధారణంగా సినిమాలు 28 రోజుల్లో ఓటీటీకి వస్తాయి. కానీ పరాశక్తిని 48 రోజుల తర్వాతే రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పారు. దాని ప్రకారం, ఫిబ్రవరి చివర్లో ఈ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ కావచ్చు.
