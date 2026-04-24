- Geetha Madhuri: అక్కడ చాలా చూశా, అవి మొత్తం బయటపెడితే కాపురాలు కూలిపోతాయ్..బాంబు పేల్చిన సింగర్ గీతా మాధురి
Singer Geetha Madhuri: నేను చూసినవన్నీ బయటపెడితే కాపురాలు కూలిపోతాయి అంటూ సింగర్ గీతా మాధురి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆమె ఎందుకు అలా మాట్లాడిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
టాలీవుడ్ లో ప్రముఖ ఫిమేల్ సింగర్స్ లో గీతా మాధురి ఒకరు. గీతా మాధురి మాస్ సాంగ్స్ స్పెషలిస్ట్. ఆమె గాత్రం సంగీత ప్రియులని ఉర్రూతలూగించే విధంగా ఉంటుంది. టీవీ షోలలో పాటలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో గీతా మాధురి పాల్గొంటోంది. గీతా మాధురి బిగ్ బాస్ షోలో కూడా సత్తా చాటింది. సీజన్ 2లో ఆమె రన్నరప్ గా నిలిచింది.
గీతా మాధురి షాకింగ్ కామెంట్స్
ఆమె భర్త నందు యాంకర్ గా, నటుడిగా రాణిస్తున్నారు. గీతా మాధురి తాజాగా సింగర్ నోయల్ యూట్యూబ్ ఛాన్స్ లో పాడ్ కాస్ట్ లో పాల్గొంది. స్వయంగా నోయల్ ఆమెని ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన టీజర్ విడుదలయింది. పూర్తి ఇంటర్వ్యూ త్వరలో వస్తుంది. అయితే ఈ టీజర్ లో గీతా మాధురి చేసిన కొన్ని షాకింగ్ కామెంట్స్ టాలీవుడ్ లో ప్రకంపనలు రేపుతున్నాయి.
ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఒక్క పోస్ట్ పెడితే..
మగాళ్లు వట్టి మాయాగాళ్ళు, వి లవ్ బాడ్ బాయ్స్ అని పాటలు పాడింది నువ్వే. మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి గీతా అని నోయల్ అడిగాడు. దీనికి గీతా మాధురి కాసేపు సిగ్గుపడి.. ఇలాంటి సైడ్ ట్రాక్స్ ఎక్కువవుతున్నాయి. పెళ్లి, పిల్లలు, కాపురం అనేది స్ట్రెస్ తో కూడుకున్న వ్యవహారాలు. ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఒక్క పోస్ట్ పెడితే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావ్ అంటూ కొన్ని వందల కామెంట్స్ వస్తాయి అని గీతా మాధురి పేర్కొంది.
చాలా మంది దొరికిపోయారు
రియల్ లైఫ్ లో లవ్ అండ్, రిలేషన్ షిప్ గురించి నోయల్, గీతా మాధురి మధ్య చర్చ జరిగింది. గీతా మాధురి మాట్లాడుతూ.. నేను ఎప్పుడో కానీ కాఫీ షాప్ కి వేళ్ళను. కానీ ప్రతిసారీ అక్కడ నాకు ఒక ప్రేమ జంట కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా నాకు చాలా మంది దొరికిపోయారు.
నోరు తెలిస్తే కాపురాలు కూలిపోతాయ్
వాటి గురించి నేను నోరు తెలిస్తే కాపురాలు కూలిపోతాయ్ అని గీతా మాధురి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. గీతా మాధురి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్ లో ప్రకంపనలు సృష్టించేలా ఉన్నాయి. గీతా మాధురి చూసింది ఎవరిని ? టాలీవుడ్ కి చెందిన వాళ్లేనా ? పెళ్లైన వ్యక్తులే మరొకరితో ఉన్నారా ? ఇలా అనేక సందేహాలు అభిమానుల్లో వ్యక్తం అవుతున్నాయి.