గేమ్ ఛేంజర్ హీరోయిన్ భర్త ఆస్తి ఎంతో తెలుసా ? లగ్జరీ హౌస్ వివరాలు ఇవే
బాలీవుడ్ స్టార్ సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా జనవరి 16న తన పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఆస్తులు, లగ్జరీ హౌస్ గురించి తెలుసుకోండి.
'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్'తో వెలుగులోకి
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ప్రయాణం పట్టుదలకు అవకాశం తోడైన ఒక అద్భుతమైన కథ. మోడల్గా మొదలుపెట్టి, 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్'తో వెలుగులోకి రాకముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు. ఆ సినిమా అతన్ని రాత్రికి రాత్రే యూత్ ఐకాన్గా మార్చింది. 'ఏక్ విలన్', 'కపూర్ & సన్స్', కెరీర్ను మలుపుతిప్పిన 'షేర్షా' లాంటి హిట్స్తో తన నటనలో వైవిధ్యాన్ని చూపించాడు. ఇప్పుడు సినిమాకు ₹20 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నాడు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా సంపాదిస్తూ, ₹105 కోట్ల నికర ఆస్తిని కూడబెట్టాడు. అతని విజయం బాక్సాఫీస్ నంబర్లకే పరిమితం కాదు, నిరంతర ఎదుగుదల, తెలివైన కెరీర్ నిర్ణయాల ఫలితం.
లగ్జరీ హౌస్ వివరాలు
సిద్ధార్థ్ జీవనశైలి అతని స్టార్డమ్కు అద్దం పడుతుంది. ముంబైలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటైన బాంద్రా, పాలీ హిల్లో భార్య కియారా అద్వానీతో కలిసి సముద్రానికి ఎదురుగా ఉన్న విలాసవంతమైన ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. ఈ ఇంటిలో అరేబియా సముద్రం స్పష్టంగా కనిపించే విశాలమైన బాల్కనీ ఉంది. ఈ ఇల్లు ఆడంబరంగా కాకుండా, హుందాగా ఉంటుంది. అతని గ్యారేజీలోనూ లగ్జరీ కనిపిస్తుంది. అతని వద్ద రేంజ్ రోవర్ వోగ్, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ML 350 కార్లు ఉన్నాయి. అతని స్టైలిష్ ఇమేజ్కు సరిపోయే హార్లే-డేవిడ్సన్ ఫ్యాట్ బాయ్ బైక్ కూడా ఉంది.
ఖరీదైన వాచ్
సినిమాలు, ఆస్తులే కాకుండా, సిద్ధార్థ్ తన ఫ్యాషన్ సెన్స్కు కూడా ప్రసిద్ధి. అతని అభిరుచికి నిదర్శనం స్విస్-మేడ్ గ్రాహం సిల్వర్స్టోన్ వాచ్. దీని ధర సుమారు ₹4.5 లక్షలు. ఇది కేవలం యాక్సెసరీ కాదు, ఒక కలెక్టర్స్ పీస్. లగ్జరీ కార్లు, డిజైనర్ దుస్తులు, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫిట్నెస్ రొటీన్తో సిద్ధార్థ్ ఆధునిక బాలీవుడ్ హీరో ఇమేజ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. బలమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, కియారా అద్వానీతో స్థిరమైన వివాహ బంధం, పెరుగుతున్న సినిమా అవకాశాలతో అతను ప్రజాదరణ, సంపద రెండింటిలోనూ ఎదుగుతున్నాడు.