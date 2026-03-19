ధురంధర్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ 100 కోట్ల ఇల్లు, అరేబియా సముద్రం కనిపించేలా అద్భుత భవనం ఎలా ఉందో చూశారా?
రణ్వీర్ సింగ్ ఇళ్లు కేవలం విలాసవంతమైన భవనాలు మాత్రమే కాదు. అవి అతని జీవన ప్రయాణానికి, ఆశయానికి, విజయానికి అద్దం పడతాయి. బాంద్రాలోని భవంతి , అలీబాగ్లోని ఫామ్హౌస్ ఏదైనా సరే రణ్ వీర్ ఎదుగుదలకు ప్రతీరూపాలుగా నిలిచాయి.
రణ్ వీర్ సింగ్ 100 కోట్ల భవనం..
రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' సినిమాతో సంచలనం సృష్టించాడు.ధురంధర్ 2తో మరోసారి మళ్లీ వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. కేవలం సినిమాతోనే కాదు, తన అల్ట్రా-లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్తో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. భారీ బ్లాక్బస్టర్లతో పాటు, అతని రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు కూడా అతని స్టార్డమ్ను చూపిస్తాయి.
అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంలో
ముంబైలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటైన బాంద్రా బ్యాండ్స్టాండ్లో రణ్వీర్కు సముద్రానికి ఎదురుగా ఒక క్వాడ్రప్లెక్స్ ఉంది. 11,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో, నాలుగు అంతస్తుల్లో ఉన్న ఈ ఇంటి విలువ ₹100 కోట్లకు పైమాటే. ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇక్కడి నుండి అరేబియా సముద్రం అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. విశాలమైన టెర్రస్లు, ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్ దీని సొంతం. 'ధురంధర్' వంటి సినిమాలతో కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పెట్టుబడి పెట్టడం విశేషం.
అంతకు ముందు ఎక్కడ ఉండేవాడంటే?
బాంద్రా భవంతికి మారకముందు, రణ్వీర్ ప్రభాదేవిలోని బ్యూమాండే టవర్స్లో ఒక లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాడు. 2,700 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఫ్లాట్లో అందమైన ఇంటీరియర్స్, ప్రీమియం ఫిట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. సుమారు ₹16 కోట్లకు కొన్న ఈ ఆస్తి విలువ ఇప్పుడు బాగా పెరిగింది. ఇది రణ్వీర్ ఎదుగుదలలో ఒక ముఖ్యమైన దశను సూచిస్తుంది.
2 ఎకరాల్లో ప్రశాంతమైన ఫామ్ హౌస్..
ముంబై రణగణ ధ్వనులకు దూరంగా, సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ అయిన అలీబాగ్లో రణ్వీర్కు ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లా ఉంది. 2 ఎకరాలకు పైగా విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీ ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. దీని విలువ సుమారు ₹20–22 కోట్లు. షూటింగ్స్ మధ్యలో రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఇది వీకెండ్ గెట్అవేగా ఉపయోగపడుతుంది.
రణ్వీర్ సింగ్ టాలెంట్ అంతా ఇంతా కాదు..
రణ్వీర్ సింగ్ ఆస్తుల ఎంపిక ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉంటుంది—ప్రైమ్ లొకేషన్లు, విశాలమైన స్థలాలు, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి విలువ. ఒక హై-రైజ్ అపార్ట్మెంట్ నుండి సముద్రతీర భవంతి వరకు, అతని కెరీర్తో పాటే అతని ఇళ్లు కూడా మారాయి. 'ధూరందర్' సినిమాపై అంచనాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, రణ్వీర్ బ్రాండ్ విలువ కూడా ఆకాశాన్నంటుతోంది.
రణ్వీర్ సింగ్ ఇళ్లు అతని సక్సెస్కు నిలువుటద్దం. బాంద్రాలోని ఖరీదైన ఇల్లు, అలీబాగ్లోని ప్రశాంతమైన బంగ్లా.. ఇలా ప్రతిదీ అతని ఎదుగుదలను చూపిస్తుంది. 'ధూరందర్' సినిమాతో అతని స్టార్డమ్, లైఫ్స్టైల్ మరింత పెద్ద స్థాయికి చేరనున్నాయి.