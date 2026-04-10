Mahavatar: మరో భారీ చిత్రం నుంచి దీపికా అవుట్, ఆమె స్థానంలో ప్రభాస్ హీరోయిన్ కి ఛాన్స్
విక్కీ కౌశల్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'మహావతార్'లో ముందుగా దీపికా పదుకొణెను హీరోయిన్గా అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆమెను తప్పించి, ఆమె స్థానంలో మరో స్టార్ హీరోయిన్ను తీసుకున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి.
మ్యాక్డాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో మొదట దీపికా పదుకొణె ను హీరోయిన్గా అనుకున్నారు. కానీ తాజా రిపోర్టుల ప్రకారం, రణ్వీర్ సింగ్ భార్య అయిన దీపికను ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆమె ఈ సినిమాలో కనిపించదని అంటున్నారు.
ఈ సినిమాతో వెండితెరపై విక్కీ కౌశల్, శ్రద్ధా కపూర్ రూపంలో ఒక కొత్త జంట ఏర్పడనుంది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించడం ఇదే మొదటిసారి. వీరి జోడీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటుందని మేకర్స్ నమ్మకంతో ఉన్నారు. అయితే, ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ గానీ, శ్రద్ధా కపూర్ గానీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
ఈ సినిమా కథ 'పరశురాముడి'పై ఆధారపడి ఉంటుందని, ఆ పాత్రలో విక్కీ కౌశల్ కనిపించనున్నాడని అంటున్నారు. ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. జూన్ 2026లో షూటింగ్ ప్రారంభించి, 2027లో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.