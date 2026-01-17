- Home
Shivathmika Rajashekar: యాంగ్రీ హీరో రాజశేఖర్ కూతురిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన శివాత్మికకి నటిగా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. శివాత్మిక లేటెస్ట్ గ్లామర్ ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. చీరలో ఆమె అందమైన ఫోటోలు చూడండి.
Image Credit : Instagram/Shivathmika
శివాత్మిక రాజశేఖర్
నటి శివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్రముఖ నటుడు రాజశేఖర్ కూతురు. యాంగ్రీ హీరో రాజశేఖర్ కూతురిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన శివాత్మికకి నటిగా అవకాశాలు వస్తున్నాయి.
Image Credit : insta
దొరసాని
శివాత్మిక 'దొరసాని' అనే తెలుగు సినిమాతో తన సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించింది.
Image Credit : insta
తమిళ చిత్రంతో..
'ఆనందం విలయాడుం వీడు' అనే చిత్రంతో తమిళ సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది.
Image Credit : insta
అశోక్ సెల్వన్ హీరోగా నటించిన సినిమా
అశోక్ సెల్వన్ హీరోగా నటించిన 'నిత్యం ఓ వానం' సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించి ప్రశంసలు అందుకుంది.
Image Credit : insta
నటనకు ప్రశంసలు
ఈమె ఇటీవల 'ఆరోమలే' అనే అనే తమిళ చిత్రంలో నటించింది. అందులో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. తెలుగులో శివాత్మిక దొరసాని, పంచతంత్రం లాంటి సినిమాల్లో నటించింది.
Image Credit : insta
సోషల్ మీడియాలో
శివాత్మిక సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు తన ఫోటోషూట్ చిత్రాలను పోస్ట్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది.
Image Credit : insta
చీరలో గ్లామరస్గా
తాజాగా, శివాత్మిక చీరలో గ్లామరస్గా పోజులిచ్చిన ఫోటోలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
