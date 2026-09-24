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- Radhika Apte: ఆ వీడియో మా వాచ్మన్, కారు డ్రైవర్ కూడా చూశారు.. హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Radhika Apte: ఆ వీడియో మా వాచ్మన్, కారు డ్రైవర్ కూడా చూశారు.. హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
రాధికా ఆప్టే తనకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ క్లిప్ వైరల్ కావడంతో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ఘటన తనపై తీవ్ర భావోద్వేగ ప్రభావం చూపిందని తెలిపారు.
వైరల్ క్లిప్ ఘటనను గుర్తుచేసుకున్న రాధికా
బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టే గురించి పరిచయం అవసరం లేదు. చాలా సినిమాల్లో ఆమె తన బోల్డ్ పాత్రలతో సంచలనం సృష్టించారు. ఆమె చేసే వ్యాఖ్యలు కూడా వైరల్ అవుతుంటాయి. తెలుగులో రాధికా ఆప్టే రక్త చరిత్ర, లెజెండ్ లాంటి చిత్రాల్లో నటించారు. తన కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న అత్యంత కఠినమైన దశల్లో ఒకదాని గురించి తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తనకు సంబంధించిన ఓ ప్రైవేట్ క్లిప్ ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడం తనపై తీవ్ర భావోద్వేగ ప్రభావం చూపిందని ఆమె వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో ఎదురైన పరిస్థితులు తనకు ఎంతో అసౌకర్యాన్ని కలిగించాయని తెలిపారు.
తన చుట్టూ ఉన్నవారే క్లిప్ చూడటంతో..
ఈ ఘటన గురించి మాట్లాడిన రాధికా ఆప్టే, వైరల్ అయిన క్లిప్ను తన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా చూడటం తనను షాక్కు గురిచేసిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా తన డ్రైవర్, వాచ్మన్ ఆ వైరల్ క్లిప్ను చూస్తున్నట్లు గమనించడం తనకు చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించిందని వెల్లడించారు. తన వ్యక్తిగత విషయానికి సంబంధించిన కంటెంట్ ఇలా బహిరంగంగా చర్చకు రావడం తనను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని తెలిపారు. అప్పట్లో ఆ వీడియో ఇంటర్నెట్ లో తెగ వైరల్ అయింది.
నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేదు
ఆ ఘటన తనపై ఎంతటి ప్రభావం చూపిందో చెబుతూ రాధికా ఆప్టే కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. వైరల్ క్లిప్ ఘటన తర్వాత తాను ఏకంగా నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టలేదని చెప్పారు. ప్రజల దృష్టిని ఎదుర్కోవడం, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను స్వీకరించడం తనకు చాలా కష్టంగా అనిపించిందని ఆమె తెలిపారు.
చాలా కఠినమైన సమయం
ఆ సమయంలో తాను చాలా అసౌకర్యంగా, అసురక్షితంగా భావించానని రాధికా ఆప్టే వెల్లడించారు. ఆ ఘటనను ఎదుర్కోవడం తనకు చాలా కష్టంగా మారిందని చెప్పారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన దృష్టిని తట్టుకోవడం అంత సులభం కాదని, ఆ మొత్తం పరిస్థితి తనపై లోతైన భావోద్వేగ ప్రభావాన్ని చూపిందని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
సెలబ్రిటీల ప్రైవసీపై మరోసారి చర్చ
రాధికా ఆప్టే చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆన్లైన్లో సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత గోప్యతకు సంబంధించిన అంశాన్ని మరోసారి తెరపైకి తీసుకొచ్చాయి. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కంటెంట్ అనుమతి లేకుండా వైరల్ అయినప్పుడు ప్రముఖులు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులను ఆమె అనుభవం తెలియజేస్తోంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటనను గుర్తుచేసుకున్న రాధికా ఆప్టే, దాని ప్రభావంతో నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటికే పరిమితమయ్యానని తెలిపారు.రాధికా ఆప్టే రీసెంట్ గా లస్ట్ స్టోరీస్ 3లో విజయ్ వర్మకు జోడిగా నటించారు. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో ఆమె తన కెరీర్ గురించి, ఇబ్బందుల గురించి ఇలా మాట్లాడారు.