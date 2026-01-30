శంకర్ కలల ప్రాజెక్ట్ బాలీవుడ్ స్టార్ చేతుల్లోకి..క్రేజీ కాంబో, 1000 కోట్లు పక్కా ?
Velpari: బ్రహ్మాండ దర్శకుడు శంకర్, సు. వెంకటేశన్ 'వేల్పారి' నవలను సుమారు 1000 కోట్ల బడ్జెట్తో సినిమాగా తీయబోతున్నారు. ఈ పాన్-ఇండియా సినిమాతో రాజమౌళి రికార్డులను బద్దలు కొట్టాలని శంకర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
దర్శకుడు శంకర్
భారీ చిత్రాల దర్శకుడు శంకర్ కెరీర్లో 'ఇండియన్ 2', 'గేమ్ ఛేంజర్' సినిమాల తర్వాత, ఇండియన్ సినిమాను కదిలించే ఒక మెగా అప్డేట్ వచ్చింది. తమిళంలో గొప్ప చారిత్రక నవల అయిన సు. వెంకటేశన్ 'వేల్పారి'ని శంకర్ చేతికి తీసుకున్నారు. దీన్ని సుమారు 1000 కోట్ల బడ్జెట్తో తీయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
పెన్ మీడియా స్టూడియోస్
ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు సపోర్ట్ గా ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'పెన్ మీడియా స్టూడియోస్' ముందుకు రావడంతో కోలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
కఠినమైన షరతులు
అయితే, ఈ 1000 కోట్ల పెట్టుబడి సాధారణం కాదు కాబట్టి, నిర్మాణ సంస్థ శంకర్కు కొన్ని కఠినమైన షరతులు పెట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్ కావాలంటే, ఒక బాలీవుడ్ స్టార్ ఉండటం అవసరం అని స్పష్టం చేసింది.
చియాన్ విక్రమ్ ముఖ్య పాత్రలో
దీనికోసం శంకర్, బాలీవుడ్ ఎనర్జీ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ను పారి పాత్రకు ఎంపిక చేసినట్టు సమాచారం. అతనితో పాటు చియాన్ విక్రమ్ ఒక ముఖ్య పాత్రలో నటించనుండటంతో, ఇది పక్కా 'పాన్-ఇండియా' సినిమా అని తెలుస్తోంది.
'వేల్పారి'తో శంకర్ పాత ఫామ్లోకి
గత చిత్రాలు నిరాశపరిచినా, 'వేల్పారి'తో శంకర్ పాత ఫామ్లోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. రాజమౌళి 'RRR' రికార్డులను బద్దలు కొట్టే లక్ష్యంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. కళాత్మకత, కమర్షియల్ విజయం రెండూ సాధిస్తారా? శంకర్ ఈ కొత్త ప్రయత్నం తమిళ సినిమా స్థాయిని పెంచుతుందా అనేది చూడాలి.