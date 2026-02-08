- Home
- కింగ్ ఖాన్ షారుక్ డ్యూయెల్ రోల్ లో నటించిన సినిమాలు ఎన్నో తెలుసా ? వాటిలో హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ ఇవే
ఫరా ఖాన్ తన 'మై హూ నా' సినిమాకి సీక్వెల్ తీయబోతున్నారని, అందులో షారుఖ్ ఖాన్ డబుల్ రోల్లో కనిపిస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, షారుఖ్ డబుల్ రోల్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు, ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని సినిమాల్లో ఇలాంటి పాత్రలు చేశారు.
జవాన్
2023లో వచ్చిన షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా 'జవాన్'లో అతను డబుల్ రోల్లో కనిపించాడు. ఈ సినిమా అతని కెరీర్లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. 300 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 1148.32 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ఫ్యాన్
2016లో వచ్చిన షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా 'ఫ్యాన్'లో కూడా అతను డబుల్ రోల్ చేశాడు. అయితే, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా పడింది. 105 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 182.33 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
రా వన్
2011లో వచ్చిన షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా 'రా వన్'లో కూడా అతను డబుల్ రోల్లో కనిపించాడు. 130 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 207 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపించింది.
ఓం శాంతి ఓం
'ఓం శాంతి ఓం' సినిమా 2007లో విడుదలైంది. ఇందులో కూడా షారుఖ్ ఖాన్ డబుల్ రోల్ చేశాడు. 40 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 152 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
డాన్'
షారుఖ్ ఖాన్ డబుల్ రోల్ చేసిన 'డాన్' సినిమా 2006లో విడుదలైంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్ అయింది. దీని బడ్జెట్ 38 కోట్లు కాగా, 106.34 కోట్ల అద్భుతమైన వసూళ్లు సాధించింది.
పహేలీ
2005లో వచ్చిన 'పహేలీ' సినిమాలో కూడా షారుఖ్ ఖాన్ డబుల్ రోల్ చేశాడు. అయితే, ఈ సస్పెన్స్ రొమాంటిక్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ఆడలేదు. దీని బడ్జెట్ 14 కోట్లు కాగా, 32 కోట్లు సంపాదించింది.
డూప్లికేట్
1998లో వచ్చిన 'డూప్లికేట్' సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ డబుల్ రోల్ పోషించాడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటలేకపోయింది. దీని బడ్జెట్ 9.5 కోట్లు కాగా, 21.49 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
కరణ్ అర్జున్
షారుఖ్ ఖాన్ మొదటిసారి డబుల్ రోల్ చేసిన సినిమా 'కరణ్ అర్జున్'. 1995లో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపింది. 6 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 43 కోట్ల భారీ వసూళ్లు సాధించింది.