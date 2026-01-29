- Home
- Entertainment
- ఒకే సినిమాలో ముగ్గురు ప్రభాస్ హీరోయిన్లు.. ఒకరిని మించేలా మరొకరు, రెమ్యునరేషన్స్ లో తీవ్ర పోటీ
ఒకే సినిమాలో ముగ్గురు ప్రభాస్ హీరోయిన్లు.. ఒకరిని మించేలా మరొకరు, రెమ్యునరేషన్స్ లో తీవ్ర పోటీ
Shahid Kapoor O Romeo Movie: విశాల్ భరద్వాజ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఓ రోమియో' సినిమా 2026 ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలోకి రానుంది. షాహిద్ కపూర్, తృప్తి డిమ్రి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించడం, ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
13
Image Credit : Asianet News
ఓ రోమియో
ఈ సినిమాలో షాహిద్ కపూర్ 'ఉస్తారా' అనే కిరాయి హంతకుడిగా నటిస్తున్నాడు. అతను 'అఫ్షా' (తృప్తి డిమ్రి) అనే అమాయక యువతితో ప్రేమలో పడతాడు. వారి కథ ప్రేమ, ద్రోహం, ప్రతీకారంతో సాగుతుంది.
23
Image Credit : Youtube/NadiadwalaGrandson
అవినాష్ తివారీ విలన్
అవినాష్ తివారీ విలన్గా, తమన్నా భాటియా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దిశా పటానీ డాన్సర్గా, నానా పటేకర్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వీరి పాత్రలు కథకు బలం చేకూరుస్తాయి.
33
Image Credit : NadiadwalaGrandson youtube
ముగ్గురు ప్రభాస్ హీరోయిన్లు
షాహిద్ కపూర్ రూ. 45 కోట్లు, తృప్తి డిమ్రి రూ. 6 కోట్లు, అవినాష్ తివారీ, తమన్నా రూ. 7 కోట్ల చొప్పున పారితోషికం తీసుకున్నట్టు సమాచారం. దిశా పటానీకి రూ. 2 కోట్లు, నానా పటేకర్ కు రూ. 4 కోట్లు. ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ఈ మూవీలో ముగ్గురు ప్రభాస్ హీరోయిన్లు ఉన్నారు. తమన్నా, దిశా పటాని ఇద్దరూ ప్రభాస్ తో నటించిన వారే. ఇప్పుడు తృప్తి డిమ్రి కూడా ప్రభాస్ తో స్పిరిట్ చిత్రంలో నటిస్తోంది.
Latest Videos