Giri Babu: ఆ స్టార్ హీరోతో రూమ్ షేరింగ్.. మధ్యలోనే ఇండస్ట్రీ వదిలేయాలనుకున్నా..
Giri Babu: ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు తన కెరీర్ తొలినాళ్లలోని కష్టాలను, నటుడు మోహన్ బాబుతో పంచుకున్న రూమ్ మేట్ జ్ఞాపకాలను ఈ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. సినిమాలపై విరక్తితో ఇండస్ట్రీని వదిలేయాలనుకున్న క్షణాలను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
మోహన్ బాబుతో రూమ్ షేరింగ్ నుండి స్టార్డమ్ వరకు..
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో విలక్షణ నటుడిగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా గిరిబాబు తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన కెరీర్ తొలినాళ్లలో పడ్డ కష్టాలను, మద్రాసులో తన రూమ్ మేట్గా ఉన్న కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబుతో గడిపిన రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు.
మోహన్ బాబుతో రూమ్ మేట్గా
1969 ప్రాంతంలో మద్రాసులో గిరిబాబు, మోహన్ బాబు ఒకే రూమ్లో ఉండేవారు. అప్పట్లో ఆ రూమ్ అద్దె కేవలం 40 రూపాయలు కాగా, ఇద్దరూ చెరో 20 రూపాయలు పంచుకునేవారు. మోహన్ బాబు అప్పట్లో ఒక పాఠశాలలో డ్రిల్ మాస్టర్గా పనిచేస్తూనే, నటుడు కావాలనే బలమైన కోరికతో ఉండేవారు. రూమ్లో ఉన్న సమయంలో మోహన్ బాబు డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, గిరిబాబు ఆయనను ప్రోత్సహించేవారు. "నువ్వు బాడీ పెంచు, నీ డైలాగ్ డెలివరీ బాగుంది, ఖచ్చితంగా పెద్ద నటుడివి అవుతావు" అని గిరిబాబు అప్పట్లోనే మోహన్ బాబుతో అనేవారట.
సినిమాలపై విరక్తి - కఠినమైన రోజులు
కెరీర్ ఆరంభంలో వరుసగా రెండు సినిమాలు ఆగిపోవడంతో గిరిబాబు తీవ్ర నిరాశకు లోనయ్యారు. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉండేదంటే, ఒక్కోసారి భోజనం కూడా లేక కేవలం మంచినీళ్లు తాగి రెండు రోజులు గడిపిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ కష్టాల వల్ల విరక్తి చెంది, ఇండస్ట్రీ మనకు అచ్చిరాదనుకుని తన ఊరికి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఆ సమయంలో కనీసం రేడియోలో సినిమా పాటలు వినిపించినా తట్టుకోలేక ఆపేయమని చెప్పేవారట. అంతలా ఆయన సినిమాలకు దూరం కావాలని అనుకున్నారు.
ఆల్ రౌండర్గా గుర్తింపు
తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 'జగమే మాయ' వంటి సినిమాలతో గిరిబాబు బిజీ అయ్యారు. ఆయన కేవలం ఒకే రకమైన పాత్రలకు పరిమితం కాలేదు. ఒక థియేటర్లో హీరోగా కనిపిస్తే, పక్క థియేటర్లో విలన్గా కనిపించేవారు. హీరో, విలన్, కామెడీ, తండ్రి పాత్రలు.. ఇలా అన్ని రకాల పాత్రలను పోషిస్తూ ఆల్ రౌండర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. పాత్ర నిడివి కంటే ఆ పాత్ర ఇచ్చే ఇంపాక్ట్ ముఖ్యం అని ఆయన నమ్మేవారు.
నేటి సినిమాలపై స్పందన
ప్రస్తుత కాలంలో ఎవరైనా సినిమా తీయడం సులభం అయిపోయిందని, కానీ ఆ రోజుల్లో సినిమా తీయాలంటే ఎంతో అనుభవం, కథాబలం ఉండాలని గిరిబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పుడు వారానికి 8-9 సినిమాలు వస్తున్నాయని, కానీ అందులో ఎన్ని గుర్తుంటున్నాయనేది ప్రశ్నార్థకమని ఆయన అన్నారు.