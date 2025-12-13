- Home
Shruti Haasan: గతంలో కొన్ని సార్లు శ్రుతి హాసన్ ప్రేమలో పడి విఫలమైంది. శ్రుతి హాసన్కు తన పెళ్లి ఎలా జరగాలనే దానిపై ఒక కోరిక ఉంది. దాని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కమల్ హాసన్ కూతురు శ్రుతి హాసన్
కమల్ హాసన్ పెద్ద కూతురే శ్రుతి హాసన్. ఈమె కూడా నటి. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం వంటి பல భాషల్లో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. శ్రుతి నటి మాత్రమే కాదు, మంచి గాయని కూడా. తన తండ్రి కోసం పాటలు పాడింది. హీరోల ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్స్ కూడా పాడింది.
శ్రుతి హాసన్
ఈమె నటించిన 7th సెన్స్, 3, సింగం 3 వంటి చిత్రాలు తమిళంలో మంచి పేరు తెచ్చాయి. చాలా సినిమాల్లో తన నటనతో ఆకట్టుకుంది. విశాల్తో కలిసి 'పూజ' సినిమాలో కూడా హీరోయిన్గా నటించింది.
శ్రుతిహాసన్ ప్రేమ:
శ్రుతి హాసన్ ఇప్పటివరకు ప్రేమలోనే ఉంది. పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే పెళ్లి అంటే భయమని కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పింది. కానీ పెళ్లి చేసుకుంటుందో లేదో తెలియదని చెప్పింది.
ప్రియుడిని పరిచయం చేసిన శ్రుతి
శ్రుతి హాసన్, శంతను హజారికాతో ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫోటోలతో తన బాయ్ఫ్రెండ్ను పరిచయం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ విషయంపై సైలెంట్గా ఉండటంతో ఈ ప్రేమ పెళ్లి వరకు వెళ్తుందో లేదో తెలియదు. ఇటీవల శ్రుతి హాసన్ శంతను నుంచి విడిపోయింది పెళ్లిపై మాట్లాడని శ్రుతి, తన పెళ్లి ఎలా జరగాలో చెప్పింది.
పెళ్లి:
తల్లికావాలని ఉంది. పెళ్లి చేసుకుంటే కచ్చితంగా పిల్లల్ని కంటాను. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులిద్దరూ ముఖ్యం. అందుకే మంచి భాగస్వామి కావాలి. నాకు పెళ్లి జరిగితే, రిజిస్టర్ ఆఫీసులో సింపుల్గా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని శ్రుతి హాసన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది.