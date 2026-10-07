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- OTT: ఓటీటీలోకి రాబోతున్న మలయాళీ థ్రిల్లర్.. చిన్న గొడవతో పెద్ద హంగామా, రఫ్ఫాడించిన నటి
OTT: ఓటీటీలోకి రాబోతున్న మలయాళీ థ్రిల్లర్.. చిన్న గొడవతో పెద్ద హంగామా, రఫ్ఫాడించిన నటి
Aasha OTT Release Date: ఊర్వశి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మలయాళ సైకలాజికల్ డార్క్ థ్రిల్లర్ ‘ఆశ’ అక్టోబర్ 16 నుంచి జీ5లో నాలుగు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఊర్వశి ‘ఆశ’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
మలయాళ నటి ఊర్వశి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సైకలాజికల్ డార్క్ థ్రిల్లర్ ‘ఆశ’ ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. విభిన్నమైన కథాంశంతో రూపొందిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ అక్టోబర్ 16 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
నాలుగు భాషల్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్
దర్శకుడు సఫర్ సనాల్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాకు జీ5 డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. అక్టోబర్ 16 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానున్న ‘ఆశ’ను మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. దీంతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమాను మరింత విస్తృతంగా చూసే అవకాశం లభించనుంది.
చిన్న ప్రమాదం.. పెద్ద వివాదం
‘ఆశ’ కథ నర్సరీ నిర్వహిస్తూ జీవించే ఒక మహిళ చుట్టూ తిరుగుతుంది. గతంలో ఎదురైన ఓ చేదు అనుభవం కారణంగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఆమె తన ఐటీ ఉద్యోగం చేసే కుమార్తె అనఘతో కలిసి ఉంటుంది. ఒకరోజు రాత్రి వీరిద్దరూ ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో వారి కారు జీమన్ అనే వ్యక్తి వాహనాన్ని ఢీకొంటుంది. సాధారణంగా పరిష్కరించుకోగలిగే ఈ ఘటన క్రమంగా రెండు కుటుంబాల మధ్య తీవ్రమైన సమస్యగా మారుతుంది.
ఒక్క నిర్ణయంతో మొదలయ్యే మానసిక పోరాటం
ప్రమాదం తర్వాత విషయాన్ని అక్కడితో ముగించాలని కొందరు ప్రయత్నించినా, ఆశ మాత్రం పోలీసులను ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించుకుంటుంది. ఆ నిర్ణయం తర్వాత పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోతాయి. రెండు కుటుంబాల మధ్య ప్రతీకారం, మానసిక ఒత్తిడి, భయం, ఘర్షణలు పెరుగుతూ కథ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారుతుంది. ఈ పరిణామాలే సినిమాలోని ప్రధాన కథాంశంగా నిలుస్తాయి.
ఊర్వశి నటనకు ప్రత్యేక ప్రశంసలు
‘ఆశ’కు ఊర్వశి నటన ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. తల్లి పాత్రలో కనిపించిన ఆమె భయం, ఆందోళన, పట్టుదల వంటి భావోద్వేగాలను ఎంతో సహజంగా ఆవిష్కరించారు. జోజు జార్జ్ కూడా బలమైన, కఠినమైన పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. ఐశ్వర్య లక్ష్మి అనఘ పాత్రలో మెప్పించగా, విజయరాఘవన్ కీలక పాత్రలో కనిపించారు. విభిన్నమైన మానసిక సంఘర్షణతో రూపొందిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు నాలుగు భాషల్లో ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.