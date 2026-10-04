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- Sardar 2 OTT: థియేటర్స్ లో అట్టర్ ఫ్లాప్, ఓటీటీలో మాత్రం ర్యాంపేజ్.. నెంబర్ 1 ప్లేస్ లో కార్తీ సినిమా
Sardar 2 OTT: థియేటర్స్ లో అట్టర్ ఫ్లాప్, ఓటీటీలో మాత్రం ర్యాంపేజ్.. నెంబర్ 1 ప్లేస్ లో కార్తీ సినిమా
Sardar 2 OTT: కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 థియేటర్లలో ఆశించిన స్పందన పొందకపోయినా, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్లో నిలిచి మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది.
థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన సర్దార్ 2
కార్తీ హీరోగా పీఎస్ మిత్రన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సర్దార్ 2 తాజాగా ఓటీటీలో కొత్తగా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. స్పై థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ సినిమాలో మాళవిక మోహనన్, ఎస్ జే సూర్య కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విడుదలైన సమయంలో ఈ సినిమాకు ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదు. నెగెటివ్ రెస్పాన్స్ కారణంగా థియేట్రికల్ రన్లో నిరాశ ఎదురైనప్పటికీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాత్రం పరిస్థితి మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో నంబర్ వన్
సర్దార్ 2 అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా ట్రెండింగ్ జాబితాలో నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంది. ఓటీటీలో ఈ స్థాయిలో స్పందన రావడంతో సినిమా మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయిన ఈ చిత్రానికి డిజిటల్ విడుదల తర్వాత కొత్త ప్రేక్షకులు దొరుకుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఓటీటీ ద్వారా మరింత విస్తృతమైన ప్రేక్షకులకు సినిమా చేరుకునే అవకాశం లభించింది.
సినిమాకు రెండో అవకాశం
థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత ఓటీటీలో వస్తున్న స్పందన సర్దార్ 2 చిత్ర బృందానికి ఊరట కలిగించే పరిణామంగా మారింది. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకోవడం వల్ల సినిమాకు మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వెళ్లే అవకాశం లభించింది. అయితే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా వ్యూయర్షిప్ సంఖ్యలు ఎలా కొనసాగుతాయనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఓటీటీలో వచ్చిన ఈ ఆదరణ సినిమా మొత్తం స్థాయిలో ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుందో చూడాల్సి ఉంది.
భారీ తారాగణంతో సర్దార్ 2
సర్దార్ 2లో మాళవిక మోహనన్, ఎస్ జే సూర్యతో పాటు ఆశికా రంగనాథ్, రాశీ ఖన్నా, యోగిబాబు, నాజర్, ఆశిష్ విద్యార్థి, అచ్యుత్ కుమార్, బాబు ఆంటోనీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించారు. కార్తీ, పీఎస్ మిత్రన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్కు థియేటర్లలో వచ్చిన స్పందనకు భిన్నంగా ఓటీటీలో ప్రస్తుతం మంచి ట్రెండింగ్ లభిస్తోంది.
కార్తీ చేతిలో మరిన్ని సినిమాలు
ప్రస్తుతం కార్తీ పలు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన ఇప్పటికే ఖైదీ 2 సినిమాపై అధికారికంగా స్పందించి, ఆ చిత్రం వస్తుందని తెలిపారు. అలాగే మార్షల్, కార్తీ 30 వంటి సినిమాలు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. తెలుగులో హిట్ 4 సినిమాతోనూ కార్తీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.