Samantha favorite Hero: సమంతకి ఇష్టమైన నటుడు ఎవరో తెలుసా? ఆయనంటే పడిచచ్చేది, సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే?
స్టార్ హీరోయిన్ సమంతకి ఇష్టమైన హీరో ఎవరో తెలుసా? ఆయన్ని చూసే సినిమాల్లోకి వచ్చిందట. ఆయనంటే పడిచచ్చేదట. అలాంటిది ఆయనతోనే సినిమాలు చేయడం జీవితంలో మర్చిపోలేనని తెలిపింది.
మా ఇంటి బంగారంతో సమంత కమ్ బ్యాక్
సమంత ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో లేడీ సూపర్ స్టార్ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న నటి. ఒకప్పుడు గ్లామర్ హీరోయిన్గా మెప్పించిన ఆమె ఇప్పుడు కథాబలం ఉన్న సినిమాలతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఎక్కువగా లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలు చేస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే తన అనారోగ్యం కారణంగా కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న సమంత ఇప్పుడు `మా ఇంటి బంగారం` సినిమాతో కామ్ బ్యాక్ ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. త్వరలో ఇది రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో సమంతకి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయం బయటకు వచ్చింది.
సమంతకి ఇష్టమైన హీరో ఎవరో తెలుసా?
సమంత టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లో చాలా మంది బిగ్ స్టార్స్ తో నటించింది. ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, నాగచైతన్య, విజయ్ దేవరకొండ, నాని, శర్వానంద్లతోనూ నటించింది. అటు కోలీవుడ్ విజయ్, సూర్య, విక్రమ్, ధనుష్, విశాల్, శివకార్తికేయన్, సిద్ధార్థ్, విజయ్ సేతుపతి వంటి స్టార్స్ తోనూ రొమాన్స్ చేసింది. తమిళంలో ఆమె ఎక్కువగా విజయ్తో కలిసి నటించింది. అయితే సమంతకి ఇష్టమైన నటుడు ఎవరనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆమె గతంలో ఇచ్చిన పలు ఇంటర్వ్యూలో తన అభిప్రాయం వెల్లడించింది. తాను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరిని ఇష్టపడిందో తెలిపింది.
సూర్య అంటే సమంతకి పిచ్చి
సమంత చదువుకునే సమయంలోనే కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య అంటే ఇష్టమట. ఆయన తన ఫేవరేట్ హీరో అని చెప్పింది సామ్. ఆయనంటే పడిచచ్చేదట. అలాంటిది తాను సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఆయనతో కలిసి నటించడం జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన అని తెలిపింది. తాను సాధించిన ఘనతల్లో అదొకటని వెల్లడించింది సమంత. ఈనాడుకిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని పంచుకుంది. సూర్యతో సమంత `24`, `అంజాన్` వంటి చిత్రాల్లో కలిసి నటించింది. ఇందులో 24 మూవీ క్రిటికల్గా ప్రశంసలందుకుంది.
మహేష్ లుక్స్ అంటే ఇష్టం
ఇక తెలుగులో మహేష్ బాబు ఫేవరేట్ అని చెప్పింది. ఆయన హ్యాండ్సమ్ లుక్, స్టైల్ తనకు చాలా ఇష్టమని, `దూకుడు` సినిమాలో మహేశ్ బాబుతో కలిసి నటించడంతో తన కెరీర్లో గొప్ప అనుభవమని వెల్లడించింది. వీరిద్దరు కలిసి `దూకుడు`, `సీతమ్మవాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు`, `బ్రహ్మోత్సవం` వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. `బ్రహ్మోత్సవం` తప్ప రెండు చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి.
రాజ్ నిడిమోరుని రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత
సమంత.. నాగచైతన్యని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకి విడిపోయారు. ఇటీవల మళ్లీ రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని ఆమె ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక త్వరలో ఆమె కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వబోతున్న `మా ఇంటి బంగారం` చిత్రంలో సమంత యాక్షన్ చేయబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ ఆకట్టుకుంది. దీనికి నందినిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించగా, రాజ్ నిడిమోరు నిర్మాత కావడం విశేషం.