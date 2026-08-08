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- DC Box Office Collections: లోకేష్ దెబ్బకు బాక్సాఫీస్ షేక్.. తొలిరోజే ఇన్ని కోట్ల కలెక్షన్లా?
DC Box Office Collections: లోకేష్ దెబ్బకు బాక్సాఫీస్ షేక్.. తొలిరోజే ఇన్ని కోట్ల కలెక్షన్లా?
DC Box Office Collections: స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన 'DC' సినిమాకు అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. అరుణ్ మాధేశ్వరన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ తొలిరోజు ఎంత వసూలు చేసిందో చూద్దాం.
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Image Credit : Asianet News
హీరోగా డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్..
సౌత్ లో టాప్ డైరెక్టర్గా ఉన్న లోకేష్ కనగరాజ్, 'DC' సినిమాతో హీరోగా అరంగేట్రం చేశారు. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమాలో లోకేష్ సరసన సంజన, వామికా గబ్బి హీరోయిన్లుగా నటించారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించగా, సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మించారు. విపరీతమైన యాక్షన్ సీన్స్ కారణంగా ఈ చిత్రానికి 'A' సర్టిఫికెట్ లభించింది.
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Image Credit : X
డైరెక్టర్ల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్..
రిలీజ్కు ముందు వేసిన స్పెషల్ స్క్రీనింగ్లో టాప్ డైరెక్టర్ల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక నిన్న సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు లోకేష్ నటనను, ముఖ్యంగా అనిరుధ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ను తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు.
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Image Credit : Asianet News
DC సినిమాకు అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్
తాజాగా 'DC' సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ల వివరాలు బయటకొచ్చాయి. ప్రముఖ ట్రేడ్ సంస్థ సాక్నిల్క్ ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలిరోజు రూ.5.70 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇండియాలో రూ.4.70 కోట్లు, విదేశాల్లో రూ.1 కోటి కలెక్ట్ చేసింది.
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Image Credit : Asianet News
వీకెండ్ కలెక్షన్లు పెరిగే అవకాశం
రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే, తమిళ వెర్షన్ రూ.2.60 కోట్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణలో రూ.1.40 కోట్లు, కేరళలో రూ.60 లక్షలు, కర్ణాటకలో రూ.40 లక్షలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో రూ.30 లక్షలు వసూలు చేసింది. వీకెండ్ కావడంతో కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
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