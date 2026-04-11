- Maatrubhumi: సల్మాన్ ఖాన్ కి బిగ్ షాక్, ఇప్పుడు మళ్ళీ 40 శాతం రీషూట్ చేయాలి.. అసలేమైంది?
Maatrubhumi: సల్మాన్ ఖాన్ కి బిగ్ షాక్, ఇప్పుడు మళ్ళీ 40 శాతం రీషూట్ చేయాలి.. అసలేమైంది?
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా ‘మాతృభూమి’ గురించి ఓ పెద్ద అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా రిలీజ్పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. కథ మారడం, 40 శాతం సినిమాను మళ్లీ షూట్ చేయడమే దీనికి కారణం. అసలు ఈ సినిమాకు ఏమైందో తాజా అప్డేట్స్ చూడండి...
Image Credit : X
గల్వాన్ నుంచి ‘మాతృభూమి’గా మారిన సల్మాన్ సినిమా
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాను మొదట 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' పేరుతో ప్రకటించారు. కానీ, ఆ తర్వాత దీని టైటిల్ను 'మాతృభూమి'గా మార్చారు. 2020లో జరిగిన భారత్-చైనా ఘర్షణల స్ఫూర్తితో ఈ సినిమా తీస్తున్నారని అప్పట్లో వార్తలొచ్చాయి. అందుకే ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచి చర్చ జరుగుతోంది.
Image Credit : Youtube@SalmanKhanFilmsMusic
రక్షణ శాఖ అభ్యంతరాలు.. ‘మాతృభూమి’పై కీలక నిర్ణయం
బాలీవుడ్ హంగామా రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా కంటెంట్పై రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కొన్ని అభ్యంతరాలు తెలిపిందట. అందుకే మేకర్స్ కథలో మార్పులు చేయాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా, సినిమాలో చైనా పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకూడదని చెప్పినట్లు సమాచారం.
Image Credit : instagram
‘మాతృభూమి’ 40% రీషూట్ చేశారు
ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం, “మొదట ఈ సినిమా నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తీశారు. కానీ, రక్షణ శాఖ సూచనలతో సల్మాన్ ఖాన్, డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా ఈ సినిమాకు కల్పిత కథను జోడించారు. దీనికోసం దాదాపు 40% సినిమాను మళ్లీ షూట్ చేశారు. ఇందులో కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్లు, బ్యాక్స్టోరీని కొత్తగా చేర్చారు.”
Image Credit : instagram
‘మాతృభూమి’ కథ నుంచి చైనా పేరు తొలగింపు
ఒక సోర్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం, “సినిమాలో చైనా పేరు వాడొద్దని సల్మాన్ ఖాన్కు చెప్పారట. కొత్త వెర్షన్లో చైనా పేరు ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు.” అయితే, మేకర్స్ ఆ పొరుగు దేశాన్ని ఎలా చూపించారనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. దీంతో రక్షణ శాఖ ఆందోళనలు ఇంకా పూర్తిగా తొలగిపోలేదని తెలుస్తోంది.
Image Credit : Instagram
‘మాతృభూమి’ రిలీజ్పై సస్పెన్స్
ఈ సినిమాను మొదట మే 15న రిలీజ్ చేస్తారని వార్తలొచ్చాయి. కానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ తేదీకి రావడం కష్టంగానే కనిపిస్తోంది. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ 'మాతృభూమి' సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ సరసన తొలిసారిగా చిత్రాంగద సింగ్ నటిస్తోంది. వీరితో పాటు జైన్ షా, అభిశ్రీ సేన్ కూడా ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు.
