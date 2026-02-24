- Home
- Sai Pallavi: ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి.. అభిమానులకు సాయి పల్లవి రిక్వెస్ట్, కారణం ఏంటి?
నటి సాయి పల్లవికి కొచ్చి ఎయిర్పోర్టులో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆమెను చుట్టుముట్టడంతో తోయొద్దంటూ వేడుకుంది. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అతి కష్టం మీద ఆమెను బయటకు తీసుకొచ్చారు.
ఆందోళనకు గురైన సాయి పల్లవి
సౌత్ ఇండియాలో నటి సాయి పల్లవికి విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. తన సింప్లిసిటీతో ఆమె ఎంతోమంది మనసులు గెలుచుకుంది. తాజాగా ఓ అవార్డుల కార్యక్రమానికి వచ్చిన సాయి పల్లవికి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైంది. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు రాగానే అభిమానులు ఆమెను చుట్టుముట్టారు. వాళ్లను కంట్రోల్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది.
సౌత్ అవార్డ్స్ కోసం రాగా..
ఫిలింఫేర్ సౌత్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం కోసం సాయి పల్లవి కేరళలోని కొచ్చికి వచ్చారు. ఆమె కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు రాగానే, పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు, ఫోటోగ్రాఫర్లు గుమిగూడారు. ఫ్యాన్స్ ఆమెతో ఫోటోలు దిగేందుకు ఎగబడ్డారు. అంతమందిని చూసి సాయి పల్లవి ఒక్కసారిగా షాక్ అయింది.
డోర్ దగ్గరే నిలిచిపోయిన సాయి పల్లవి
అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉండటంతో సాయి పల్లవి డోర్ దగ్గరే నిలబడిపోయింది. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఫ్యాన్స్ను చెదరగొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. 'మేం నెట్టే బదులు మీరే వెనక్కి వెళ్లండి' అని వాళ్లకు చెప్పారు. అయినా అభిమానులు వినలేదు. దీంతో సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కాస్త కఠినంగా వార్నింగ్ ఇచ్చి అందరినీ వెనక్కి పంపారు.
అభిమానులకు సాయి పల్లవి రిక్వెస్ట్
డోర్ నుంచి బయటకు రాగానే ఫ్యాన్స్ ఆమెపై పడటానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో సాయి పల్లవి 'దయచేసి తోయొద్దు. నా కారు వచ్చింది. దారి ఇస్తే నేను కారు ఎక్కుతాను' అని చెప్పింది. కానీ అభిమానులు వినలేదు. ఫిలింఫేర్ అవార్డుల వేదిక దగ్గరకు కూడా వస్తామని చెప్పారు.
ఇక్కడే ఫోటోలు తీసుకోండి, మీద పడొద్దు
'ఎవరూ తోసుకోవద్దు. నా వెంట రావొద్దు. ఇక్కడే ఫోటోలు తీసుకోండి. కానీ ఎవరూ తోపులాట చేయొద్దు' అని సాయి పల్లవి వేడుకుంది. చివరికి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చాలా కష్టపడి అభిమానులను పక్కకు జరిపి, సాయి పల్లవి కారు ఎక్కేందుకు దారి చేశారు.