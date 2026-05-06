సాయి పల్లవి కి బిగ్ షాక్, మరి ఇంత దారుణంగానా ? రామాయణ పై ప్రభావం పడుతుందా?
సాయి పల్లవి కెరీర్ లో బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆమె బాలీవుడ్ ఎంట్రీ తొలి అడుగుతోనే దారుణమైన డిజాస్టర్ ను ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్న సినిమా తేలిపోవడంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. ఈ ప్రభావం రామాయణ పై పడుతుందా?
సౌత్ లో సాయి పల్లవి క్రేజ్..
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సాయి పల్లవి క్రేజ్ వేరు. స్టార్ హీరోలకు ఉన్న క్రేజ్ ఆమెకు ఉంది. సాయి పల్లవి నటిస్తుందంటే.. హీరోలతో సంబంధం లేకుండా.. అభిమానులు థియేటర్లకు పరుగులు పెడుతుంటారు. ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరోతో సినిమా ఆఫర్ వచ్చిన.. కథ నచ్చితేనే సినిమా చేస్తుంది సాయి పల్లవి. కథ నచ్చకనే మహేష్ బాబు లాంటి స్టార్ హీరో సినిమానే సాయి పల్లవి రిజెక్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సౌత్ లో సాయిపల్లవి క్రేజ్ ఎంతలా ఉందంటే.. ఆమే.. కావాలని స్టార్ హీరోలు వెయిట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా లేకపోలేదు.అటువంటి నేచురల్ హీరోయిన్ కు బాలీవుడ్ లో బిగ్ షాక్ తగిలింది.
బాలీవుడ్ లో సాయి పల్లవి ఫస్ట్ సినిమా..
స్టార్ హీరోలకు దీటైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న నటి సాయి పల్లవి. కమర్షియల్ సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ, నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుంటూ.. తన మార్క్ సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తోంది. అయితే, కొంతకాలంగా సౌత్ ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్న ఆమె తాజాగా బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమీర్ ఖాన్ వారసుడు జునైద్ ఖాన్ సరసన ఆమె ‘ఏక్ దిన్’ అనే హిందీ మూవీలో నటించింది. ఈ చిత్రాన్ని ఆమీర్ ఖాన్ స్వయంగా నిర్మించడం వల్ల సినిమా పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సాయి పల్లవి ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్ మార్కెట్లో కూడా తన సత్తా చాటుతుందని అందరు అనుకున్నారు.
భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన సినిమా
అంతే కాదు సాయి పల్లవి ఈ సినిమాతోనే బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో.. అందరి దృష్టి ఏక్ దిన్ సినిమాపైనే ఉంది. మే 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో స్పదన రాబట్టలేకపోయింది. . ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా మొదటి రోజే కేవలం రూ.1.37 కోట్ల వసూళ్లను మాత్రమే సాధించింది. రెండో రోజు ఈ వసూళ్లు మరింతగా తగ్గి సుమారు కోటి రూపాయల వద్దకు చేరినట్లు సమాచారం. మూడో రోజు నుంచి కలెక్షన్లు ఇంకా క్షీణించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పరిస్థితి చూస్తుంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎక్కువ రోజులు నిలబడే అవకాశం లేనట్టే తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో సాయి పల్లవిపై రకరకాల ట్రోల్స్ కూడా మొదలయ్యాయి.
రామాయణ పై ప్రభావం ఉంటుందా?
సౌత్ లో సాయి పల్లవి పేరు చెప్పగానే థియేటర్లు నిండిపోతాయి. కానీ హిందీ మార్కెట్లో ఆమె అడుగు పెట్టగానే బిగ్ షాక్ తగిలింది. సినిమా కంటెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోవడం, ప్రమోషన్ లోపాలు వంటి కారణాలు ఈ రిజల్ట్ కి దారితీసి ఉండవచ్చని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఏక్ దిన్ నిరాశ కలిగించడం అభిమానులను నిరుత్సాహానికి గురిచేస్తోంది. ఇక ఈ ప్రభావం సాయి పల్లవి నెక్ట్స్ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన ‘రామాయణ’పై పడుతుందేమో అన్న భయం అభిమానుల్లో ఉంది. ఇక ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి రామాయణ పైనే ఉంది. ఈసినిమా అయినా ఆమెకు హిందీ మార్కెట్లో విజయాన్ని అందిస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి.