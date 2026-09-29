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- Urvashi Rautela: వాల్తేరు వీరయ్య బ్యూటీ ఏఐ ఫోటోల దుమారం.. లాస్ ఏంజెల్స్ కంపెనీకి 7000 కోట్ల షాక్
Urvashi Rautela: వాల్తేరు వీరయ్య బ్యూటీ ఏఐ ఫోటోల దుమారం.. లాస్ ఏంజెల్స్ కంపెనీకి 7000 కోట్ల షాక్
Urvashi Rautela: ఊర్వశి రౌతేలా పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను అనుమతి లేకుండా వాణిజ్యపరంగా ఉపయోగించారని ఆమె బృందం ఆరోపించింది. రూ.7000 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతోంది.
Urvashi Rautela
బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశి రౌతేలా పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను అనుమతి లేకుండా వాణిజ్యపరంగా ఉపయోగించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె బృందం లాస్ ఏంజెల్స్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఓ కంపెనీపై న్యాయపరమైన చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ విషయాన్ని ఊర్వశి రౌతేలా బృందం సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన ప్రకటనలో వెల్లడించింది. అనుమతి లేకుండా ఆమె గుర్తింపు, కంటెంట్ను ఉపయోగించడం ద్వారా ఆ సంస్థ భారీ వాణిజ్య విలువను సృష్టించిందని బృందం ఆరోపించింది.
రూ.7000 కోట్ల నష్టపరిహారం
ఈ వ్యవహారంలో ప్రస్తుతం రూ.7000 కోట్ల నష్టపరిహారాన్ని అంచనా వేస్తున్నట్లు ఊర్వశి రౌతేలా బృందం తెలిపింది. అయితే ఈ రూ.7000 కోట్ల మొత్తం బృందం చేసిన ఆరోపణ లేదా క్లెయిమ్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది. లాస్ ఏంజెల్స్కు చెందిన ఆ సంస్థ ఊర్వశి పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించడం ద్వారా బిలియన్ల డాలర్ల విలువైన వాణిజ్య ప్రయోజనం పొందిందని ఆమె బృందం ఆరోపించింది. ఈ అంశంపై తగిన న్యాయపరమైన మార్గాలను అనుసరిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించొద్దంటూ హెచ్చరిక
ఏఐ కంపెనీలను ఉద్దేశించి కూడా ఊర్వశి రౌతేలా బృందం గట్టి హెచ్చరిక చేసింది. మీ ఏఐ కంపెనీని నిర్మించుకోండి, మీ బ్రాండ్ను అభివృద్ధి చేసుకోండి, కానీ ఊర్వశి అనుమతి లేకుండా ఆమె పేరును మీ వ్యాపారంలో ఉపయోగించవద్దని పేర్కొంది. సెలబ్రిటీల పేరు, రూపం, ఫొటోలు, వీడియోలు వంటి వ్యక్తిగత గుర్తింపును అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించడంపై ప్రస్తుతం చట్టపరమైన వివాదాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారం తెరపైకి వచ్చింది.
ఏఐ దుర్వినియోగంపై సెలబ్రిటీల ఆందోళన
భారత్ లో ఏఐ రూపొందించిన చిత్రాలు, డీప్ఫేక్లు, సెలబ్రిటీల వ్యక్తిత్వ హక్కుల అనధికార వినియోగానికి సంబంధించి పలు న్యాయపరమైన వివాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల బిగ్బాస్ 20లో వీకెండ్ కా వార్ సందర్భంగా సల్మాన్ ఖాన్ కూడా ఏఐ దుర్వినియోగంపై మాట్లాడారు. ఎవరో ఏఐ వీడియో తయారు చేయడం లేదా ఏఐ వాయిస్ డబ్బింగ్ చేయడం తప్పని, ఏఐ అభివృద్ధి చాలా భయపెట్టే స్థాయికి చేరుకుందని ఆయన అన్నారు. తాను కూడా ఏఐ వీడియోలో ఉన్నానని సల్మాన్ తెలిపారు.
ప్రీతి జింటా కేసు నుంచి ఊర్వశి గత ఘటన వరకు
2026 జూలైలో బాంబే హైకోర్టు ప్రీతి జింటాకు సంబంధించిన కేసులో ఏఐ రూపొందించిన డీప్ఫేక్ వీడియోలు, మార్ఫ్ చేసిన చిత్రాలు, ఇతర డిజిటల్ కంటెంట్ను తొలగించాలని కొన్ని సంస్థలను ఆదేశించింది. ఊర్వశి రౌతేలా కూడా గతంలో తనకు సంబంధించిన ఏఐ రూపొందించిన ఓ చిత్రంపై స్పందించారు. అందులో ఆమె ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, ప్రియాంక చోప్రా, మాధురీ దీక్షిత్, దీపికా పదుకొణె ముందు మోకరిల్లినట్లు చూపించారు. 2026 మేలో ఆ చిత్రాన్ని ఆమె విమర్శిస్తూ మహిళలను ఒకరితో ఒకరిని పోల్చడం, పోటీ పెట్టడం ఆపాలని కోరారు. ఇదిలా ఉండగా ఊర్వశి రౌటేలా తెలుగులో పలు చిత్రాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్ చేసింది. ఆమె స్పెషల్ సాంగ్స్ చేసిన వాల్తేరు వీరయ్య, డాకు మహారాజ్ లాంటి చిత్రాలు సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి.