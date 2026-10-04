- Home
- Entertainment
- Richest Bollywood Actresses: రూ.8 వేల కోట్ల ఆస్తితో టాప్లో జూహీ చావ్లా.. అత్యంత ధనిక హీరోయిన్లు వీళ్లే!
Richest Bollywood Actresses: రూ.8 వేల కోట్ల ఆస్తితో టాప్లో జూహీ చావ్లా.. అత్యంత ధనిక హీరోయిన్లు వీళ్లే!
రూ.8,000 కోట్ల ఆస్తితో జూహీ చావ్లా ఇండియాలోనే అత్యంత ధనిక హీరోయిన్గా నిలిచారు. వ్యాపారాల ద్వారానే ఆమెకు ఇంత ఆదాయం వస్తోంది. ఈ లిస్ట్లో ఇంకా ఏయే హీరోయిన్లు ఉన్నారో చూద్దాం!
అత్యంత ధనిక హీరోయిన్లు!
బాలీవుడ్ భామలు కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు. భారీగా ఆస్తులు కూడా కూడబెడుతున్నారు. ఇండియాలోనే అత్యంత ధనిక హీరోయిన్గా జూహీ చావ్లా నిలిచారు. ఆమె ఆస్తి ఏకంగా రూ.8,000 కోట్లు. వ్యాపారాల ద్వారానే ఆమెకు ఇంత ఆదాయం వస్తోంది. ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ లాంటి స్టార్లను కూడా ఆమె వెనక్కి నెట్టేశారు.
ఈ హీరోయిన్లు కేవలం నటనపైనే ఆధారపడలేదు. తెలివిగా పెట్టుబడులు పెడుతూ, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు చేస్తూ వ్యాపారవేత్తలుగా సత్తా చాటుతున్నారు.
జూహీ చావ్లా
జూహీ చావ్లా ఆస్తి అక్షరాలా రూ.8,000 కోట్లు. ఈ జాబితాలో ఆమెదే ఫస్ట్ ప్లేస్. కేవలం సినిమాల వల్లే ఆమెకు ఇంత ఆస్తి రాలేదు. ఐపీఎల్ టీమ్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్లో వాటాతో పాటు ఇతర వ్యాపారాల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులే ఆమెను ఈ స్థాయికి చేర్చాయి.
ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్
మాజీ ప్రపంచ సుందరి, గ్లోబల్ ఐకాన్ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ఆస్తి రూ.900 కోట్లు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన సినిమా కెరీర్, ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, తెలివైన పెట్టుబడులు ఆమెకు ఇంత సంపదను తెచ్చిపెట్టాయి.
ప్రియాంక చోప్రా
ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ ఆస్తి విలువ రూ.650 కోట్లు. బాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ వరకు ఆమె కెరీర్ సక్సెస్ఫుల్గా సాగుతోంది. సినిమాలు, బ్రాండ్ అంబాసిడర్షిప్లతో పాటు పర్పుల్ పెబుల్ పిక్చర్స్ అనే సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ద్వారా ఆమె ఈ ఆస్తిని సంపాదించారు.
ఆలియా భట్
ఆలియా భట్ ఆస్తి రూ.550 కోట్లు. ఈ లిస్ట్లో ఉన్న అతి పిన్న వయస్కురాలు ఆమెనే. సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, పెట్టుబడుల ద్వారా ఆమె ఆస్తి వేగంగా పెరుగుతోంది. ఎడ్-ఎ-మమ్మా అనే పిల్లల దుస్తుల బ్రాండ్ను కూడా ఆమె నడుపుతున్నారు.
దీపికా పదుకొణె
దీపికా పదుకొణె ఆస్తి విలువ రూ.500 కోట్లు. స్టార్ హీరోయిన్గానే కాకుండా వ్యాపారవేత్తగానూ ఆమె సక్సెస్ అయ్యారు. బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలతో పాటు బ్రాండ్ పార్టనర్షిప్లు, 82°E అనే బ్యూటీ బ్రాండ్ ద్వారా ఆమె భారీగా సంపాదిస్తున్నారు.
కరీనా కపూర్
కరీనా కపూర్ ఖాన్ ఆస్తి సుమారు రూ.485 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. లెజెండరీ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఆమె.. సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, వివిధ మీడియా వెంచర్ల ద్వారా భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నారు.
అనుష్క శర్మ
నటి, నిర్మాత అనుష్క శర్మ ఆస్తి విలువ రూ.255 కోట్లు. సక్సెస్ఫుల్ యాక్టింగ్ కెరీర్తో పాటు క్లీన్ స్లేట్ ఫిల్మ్జ్ అనే ప్రొడక్షన్ హౌస్, పలు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా ఆమె ఈ ఆస్తిని కూడబెట్టారు.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా వ్యాపారాల్లోనూ సత్తా చాటుతూ ఆర్థికంగా ఎంత బలపడుతున్నారో ఈ లెక్కలే చెబుతున్నాయి.